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Ильич насмешил фанатов дерзким фото в крошечных стрингах, которые будто украл у своей новой девушки

Фронтмена Little Big засыпали шутками не только поклонники, но и знаменитые личности, среди которых была и сама Софья.

10 июня, 11:48

Фото © Instagram / iliyaprusikin

Популярный 36-летний музыкант Илья Прусикин, который достиг наибольшей известности в составе группы Little Big, любит поражать публику эпатажными образами. Его фанатов уже ничего не способно удивить, а последнее фото смогло их изрядно насмешить. На нём Ильич предстал в необычном виде — в маленьких стрингах, которые открыли слишком многое.

Фото © Instagram / iliyaprusikin

Фото © Instagram / iliyaprusikin

В руках артист держал дубовый веник на манер букета, а его обольстительная поза только придавала сюрреализма снимку. "С мужиками в бане. Неоднозначно звучит, да?" — подколол 1,8 миллиона подписчиков музыкант. Они с радостью повелись и принялись шутить в комментариях: "Сонькины трусики?", "Я считаю — икона!", "Тигрица!"

Фото © Instagram / iliyaprusikin

Фото © Instagram / iliyaprusikin

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Фото © Instagram / iliyaprusikin

Фото © Instagram / iliyaprusikin

Многие знаменитости оценили юмор Ильича, среди которых блогер и рэпер Эльдар Джарахов, участник Little Big Сергей Макаров, рэпер Ресторатор и другие. Софья Таюрская также отметилась в комментариях, вызвав большой ажиотаж. Теперь пара больше не скрывает отношения, громко заявив об этом сперва в интервью, а затем и на красной дорожке Премии Муз-ТВ. Объятия и поцелуи перед камерами не оставили никаких сомнений в природе отношений Ильи и Софьи.

СМИ нашли откровенные фото Софьи Таюрской без цензуры, которые она постеснялась показывать сама

СМИ нашли откровенные фото Софьи Таюрской без цензуры, которые она постеснялась показывать сама

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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