Ильич насмешил фанатов дерзким фото в крошечных стрингах, которые будто украл у своей новой девушки

Популярный 36-летний музыкант Илья Прусикин, который достиг наибольшей известности в составе группы Little Big, любит поражать публику эпатажными образами. Его фанатов уже ничего не способно удивить, а последнее фото смогло их изрядно насмешить. На нём Ильич предстал в необычном виде — в маленьких стрингах, которые открыли слишком многое.

Фото © Instagram / iliyaprusikin

В руках артист держал дубовый веник на манер букета, а его обольстительная поза только придавала сюрреализма снимку. "С мужиками в бане. Неоднозначно звучит, да?" — подколол 1,8 миллиона подписчиков музыкант. Они с радостью повелись и принялись шутить в комментариях: "Сонькины трусики?", "Я считаю — икона!", "Тигрица!"

Фото © Instagram / iliyaprusikin

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Фото © Instagram / iliyaprusikin