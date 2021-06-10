Ильич насмешил фанатов дерзким фото в крошечных стрингах, которые будто украл у своей новой девушки
Фронтмена Little Big засыпали шутками не только поклонники, но и знаменитые личности, среди которых была и сама Софья.
Популярный 36-летний музыкант Илья Прусикин, который достиг наибольшей известности в составе группы Little Big, любит поражать публику эпатажными образами. Его фанатов уже ничего не способно удивить, а последнее фото смогло их изрядно насмешить. На нём Ильич предстал в необычном виде — в маленьких стрингах, которые открыли слишком многое.
В руках артист держал дубовый веник на манер букета, а его обольстительная поза только придавала сюрреализма снимку. "С мужиками в бане. Неоднозначно звучит, да?" — подколол 1,8 миллиона подписчиков музыкант. Они с радостью повелись и принялись шутить в комментариях: "Сонькины трусики?", "Я считаю — икона!", "Тигрица!"
У нас недавно в секонд-хенде точно такие же трусы пропали!
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Такого не грех продлить на час
Многие знаменитости оценили юмор Ильича, среди которых блогер и рэпер Эльдар Джарахов, участник Little Big Сергей Макаров, рэпер Ресторатор и другие. Софья Таюрская также отметилась в комментариях, вызвав большой ажиотаж. Теперь пара больше не скрывает отношения, громко заявив об этом сперва в интервью, а затем и на красной дорожке Премии Муз-ТВ. Объятия и поцелуи перед камерами не оставили никаких сомнений в природе отношений Ильи и Софьи.
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