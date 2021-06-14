Молодая бразильянка умерла от сердечного приступа в первую брачную ночь

Первая брачная ночь молодожёнов из бразильского города Ибирите обернулась трагедией. 18-летняя новоиспечённая жена умерла от сердечного приступа прямо во время секса, сообщает журнал O Tempo.

Согласно данным полиции, свадебное торжество прошло на ферме в столичном регионе Белу-Оризонти (штат Минас-Жерайс). После праздника супруги отправились домой в район Серра-Дурада.

Ночью жена во время полового акта почувствовала себя плохо. У девушки началась одышка, а затем она упала в обморок. Испуганный 29-летний муж позвал на помощь соседа.

Вместе мужчины заказали такси, чтобы отвезти даму в больницу. Водитель не согласился брать в салон девушку и посоветовал вызвать скорую помощь. Отказался от транспортировки пассажирки в больницу и другой шофёр. Прибывшие через 20 минут медики подтвердили, что у новобрачной случился сердечный приступ. По дороге в больницу молодая женщина умерла.

Вскрытие показало, что невеста страдала хроническим бронхитом. По словам полицейских, на теле женщины не было найдено следов грубого обращения или насилия. Её смерть сочли несчастным случаем.

После трагической ночи вдовец решил уехать из дома, в котором жил с погибшей. Мужчина намерен поселиться с родственниками в другом районе.