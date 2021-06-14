"Политики позорят, а стыдно нам": Украинцы высмеяли главу МИД за требование обменять "Северный поток — 2" на Крым
Пользователи Сети отреагировали не только прямыми насмешками, но и искренними сожалениями из-за некомпетентности правительства Незалежной, признавшись, что "им стыдно".
Фото © Twitter / COVID2112953577
Пользователи соцсетей высмеяли заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в "Твиттере" об обмене "Северного потока — 2" на Крым или, как он написал, на "оккупированные территории". Министр пояснил, что это "условие", необходимое для "энергетической безопасности" страны, а Киев выступает против завершения строительства российского газопровода. Переписка показала, что самим жителям Незалежной стало стыдно за такие слова димломата.
"Из вас такой глава МИД, как из меня танцор диско", "Украина, честно, сама заработала всё то отношение, что сейчас имеет. И да, кормить "воюющих с РФ" укропитеков за деньги с российского же газа — это уже слишком нагло даже для чубатых", "А сотрудники МИД Украины проходят диспансеризацию?" — написали пользователи под постом главы МИД.
"Неужели не понимают, что нас никто не слушает. Выставляют на смех не только себя, а ещё и страну", "А ведь началась вся эта игра с ГТС против России ещё после первого Майдана. Ведь говорили тогда умные люди, к чему приведут эти газовые игры, никто слушать не хотел", "За семь лет после революции, которую поддержал Запад, Украина получила ухудшение жизни по всем пунктам статистического анализа", "Чепуху он на официальной странице в "Твиттере" накалякал, да ещё и сказал, что обсуждал это в Берлине. Вот почему позорят нашу страну политики и дипломаты, а стыдно мне?" — цитирует также комментарии в соцсетях РИА "Новости".
Ранее Дмитрий Кулеба заявил о готовности приступить к переговорам по поводу компенсации стране, связанной с запуском "Северного потока — 2". После назвал два "условия", при которых газопровод "Северный поток — 2" можно будет эксплуатировать. Лайф сообщал, что Госдума сочла странным требование Киева о компенсации.
Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Вместе с тем в США не исключили возобновления недавно отменённых санкций против газопровода, поскольку считают, что с его запуском Украина станет "заложником" России в ситуации с газом. Также в Германии призвали Москву сохранить транзит энергоресурсов через Незалежную.
Комментариев: 0