Пользователи соцсетей высмеяли заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в "Твиттере" об обмене "Северного потока — 2" на Крым или, как он написал, на "оккупированные территории". Министр пояснил, что это "условие", необходимое для "энергетической безопасности" страны, а Киев выступает против завершения строительства российского газопровода. Переписка показала, что самим жителям Незалежной стало стыдно за такие слова димломата.

"Из вас такой глава МИД, как из меня танцор диско", "Украина, честно, сама заработала всё то отношение, что сейчас имеет. И да, кормить "воюющих с РФ" укропитеков за деньги с российского же газа — это уже слишком нагло даже для чубатых", "А сотрудники МИД Украины проходят диспансеризацию?" — написали пользователи под постом главы МИД.

"Неужели не понимают, что нас никто не слушает. Выставляют на смех не только себя, а ещё и страну", "А ведь началась вся эта игра с ГТС против России ещё после первого Майдана. Ведь говорили тогда умные люди, к чему приведут эти газовые игры, никто слушать не хотел", "За семь лет после революции, которую поддержал Запад, Украина получила ухудшение жизни по всем пунктам статистического анализа", "Чепуху он на официальной странице в "Твиттере" накалякал, да ещё и сказал, что обсуждал это в Берлине. Вот почему позорят нашу страну политики и дипломаты, а стыдно мне?" — цитирует также комментарии в соцсетях РИА "Новости".