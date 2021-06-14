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Регион
Опубликовано 14 июня 2021, 21:00
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Госдума сочла странным требование Киева о компенсациях за "Северный поток – 2"

Фото © ТАСС / Альберт Гарнелис

Фото © ТАСС / Альберт Гарнелис

Власти Незалежной на пустом месте вымогают у западных партнёров поддержку, чувствуя, что ресурсов для её получения становится всё меньше, уверены в нижней палате парламента.

Украина пытается добиться финансовой поддержки Соединённых Штатов. Такое мнение выразил первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT, комментируя требование главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о честной компенсации за "Северный поток 2".

По словам парламентария, Киев пытается сформировать для этого новые окна возможностей, так как ресурсов для получения поддержки Запада становится всё меньше.

"В качестве темы, которая "поднимается на щит" и вокруг которой украинские власти пытаются сплотить своих сторонников в европейских структурах, становится тема "Северного потока – 2" и возможных компенсаций Украине за якобы потери, связанные с транспортировкой российского энергоресурса", — пояснил депутат, отметив, что подобные требования выглядят несколько странно.

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Новиков добавил, что противоречия во мнениях относительно проекта газопровода, существующие в Европе, связаны с экономическими интересами. Так, в Германии бизнес заинтересован как в достройке, так и в активном использовании инфраструктуры "Северного потока – 2". В то же время иной позиции придерживаются проводники политики Вашингтона, выступающие за продвижение интересов американского сланцевого газа и его продажу на европейских площадках.

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Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Вместе с тем в США не исключили возобновления недавно отменённых санкций против газопровода, поскольку считают, что с его запуском Украина станет "заложником" России в ситуации с газом. Также в Германии призвали Москву сохранить транзит энергоресурсов через Незалежную.

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Светлана Ибрагимова
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