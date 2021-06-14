Госдума сочла странным требование Киева о компенсациях за "Северный поток – 2"
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Власти Незалежной на пустом месте вымогают у западных партнёров поддержку, чувствуя, что ресурсов для её получения становится всё меньше, уверены в нижней палате парламента.
Украина пытается добиться финансовой поддержки Соединённых Штатов. Такое мнение выразил первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT, комментируя требование главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о честной компенсации за "Северный поток – 2".
По словам парламентария, Киев пытается сформировать для этого новые окна возможностей, так как ресурсов для получения поддержки Запада становится всё меньше.
"В качестве темы, которая "поднимается на щит" и вокруг которой украинские власти пытаются сплотить своих сторонников в европейских структурах, становится тема "Северного потока – 2" и возможных компенсаций Украине за якобы потери, связанные с транспортировкой российского энергоресурса", — пояснил депутат, отметив, что подобные требования выглядят несколько странно.
Новиков добавил, что противоречия во мнениях относительно проекта газопровода, существующие в Европе, связаны с экономическими интересами. Так, в Германии бизнес заинтересован как в достройке, так и в активном использовании инфраструктуры "Северного потока – 2". В то же время иной позиции придерживаются проводники политики Вашингтона, выступающие за продвижение интересов американского сланцевого газа и его продажу на европейских площадках.
Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Вместе с тем в США не исключили возобновления недавно отменённых санкций против газопровода, поскольку считают, что с его запуском Украина станет "заложником" России в ситуации с газом. Также в Германии призвали Москву сохранить транзит энергоресурсов через Незалежную.