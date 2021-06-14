Госдума сочла странным требование Киева о компенсациях за "Северный поток – 2"

Власти Незалежной на пустом месте вымогают у западных партнёров поддержку, чувствуя, что ресурсов для её получения становится всё меньше, уверены в нижней палате парламента.

Украина пытается добиться финансовой поддержки Соединённых Штатов. Такое мнение выразил первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT, комментируя требование главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о честной компенсации за "Северный поток – 2".

По словам парламентария, Киев пытается сформировать для этого новые окна возможностей, так как ресурсов для получения поддержки Запада становится всё меньше.

"В качестве темы, которая "поднимается на щит" и вокруг которой украинские власти пытаются сплотить своих сторонников в европейских структурах, становится тема "Северного потока – 2" и возможных компенсаций Украине за якобы потери, связанные с транспортировкой российского энергоресурса", — пояснил депутат, отметив, что подобные требования выглядят несколько странно.