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Протасевич назвал СИЗО наиболее безопасным для себя местом

При этом оппозиционер отметил, что в случае, если бы ему предложили выйти на свободу, он обязательно попросил бы для себя государственную защиту.

14 июня, 17:30
<p>Роман Протасевич. Кадр из видео © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=_PmMxQCIJ_c" target="_blank" rel="noopener noreferrer">belpresscenter</a></p>

Роман Протасевич. Кадр из видео © YouTube / belpresscenter

Сооснователь признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, задержанный в аэропорту Минска и обвиняемый в организации массовых беспорядков, назвал следственный изолятор самым безопасным для себя местом на данный момент. Об этом блогер заявил на совместном брифинге МИД республики, Госпогранкомитета и Следственного комитета.

"Сейчас место, где я постоянно нахожусь, как мне кажется, для меня самое безопасное. Многие уже наверняка считают меня предателем, но я хочу подчеркнуть, что никого не предавал — и это очевидно. С учётом кучек радикалов может быть всё что угодно", — сказал Протасевич журналистам.

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Вместе с тем активист отметил, что в случае, если ему предложили бы выйти на свободу, он обязательно попросил бы для себя государственную защиту. Он подчеркнул, что в СИЗО с ним общаются нормально, каких-либо жалоб или претензий у Романа нет.

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Блогер уточнил, что все следственные мероприятия по его делу осуществляются в присутствии адвоката, поэтому нареканий в части допуска юриста или предоставления защиты он не имеет. Оппозиционер также добавил, что вопрос о возможной встрече с родителями пока не обсуждался. В то же время Протасевич выразил сомнение в изменении назначенных ему мер пресечения.

"Я обвиняюсь по особо тяжким статьям и не думаю, что здесь возможно изменение меры пресечения на домашний арест или что-то подобное. Здесь должно решать само следствие", — указал сооснователь телеграм-канала NEXTA.

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Между тем на вопрос, согласен ли он с выдвинутыми против него обвинениями, Протасевич ответил: "Частично".

Напомним, Роман Протасевич ранее выступил на совместном брифинге МИД Белоруссии, Госпогранкомитета и Следственного комитета. В ходе мероприятия блогер сообщил, что намерен помогать правоохранителям и "своей стране", а также заявил, что его не принуждали сотрудничать со следствием. Кроме прочего, он опроверг сообщения об избиении и указал, что готов пройти медицинскую экспертизу.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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