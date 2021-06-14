Протасевич назвал СИЗО наиболее безопасным для себя местом

Сооснователь признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, задержанный в аэропорту Минска и обвиняемый в организации массовых беспорядков, назвал следственный изолятор самым безопасным для себя местом на данный момент. Об этом блогер заявил на совместном брифинге МИД республики, Госпогранкомитета и Следственного комитета.

"Сейчас место, где я постоянно нахожусь, как мне кажется, для меня самое безопасное. Многие уже наверняка считают меня предателем, но я хочу подчеркнуть, что никого не предавал — и это очевидно. С учётом кучек радикалов может быть всё что угодно", — сказал Протасевич журналистам.

Вместе с тем активист отметил, что в случае, если ему предложили бы выйти на свободу, он обязательно попросил бы для себя государственную защиту. Он подчеркнул, что в СИЗО с ним общаются нормально, каких-либо жалоб или претензий у Романа нет.

Блогер уточнил, что все следственные мероприятия по его делу осуществляются в присутствии адвоката, поэтому нареканий в части допуска юриста или предоставления защиты он не имеет. Оппозиционер также добавил, что вопрос о возможной встрече с родителями пока не обсуждался. В то же время Протасевич выразил сомнение в изменении назначенных ему мер пресечения.

"Я обвиняюсь по особо тяжким статьям и не думаю, что здесь возможно изменение меры пресечения на домашний арест или что-то подобное. Здесь должно решать само следствие", — указал сооснователь телеграм-канала NEXTA.