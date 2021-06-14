Автогол и удаление: Польша проиграла Словакии в Петербурге на Евро-2020
Второй раз на нынешнем турнире мяч в свои ворота забил футболист "Ювентуса". Вслед за турецким защитником Мерихом Демиралом "отличился" польский вратарь Войцех Щенсны.
Фото © Twitter / UEFA EURO 2020
Сборная Словакии в матче группы E на чемпионате Европы по футболу победила польскую национальную команду со счётом 2:1. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.
Словаки вышли вперёд на 18-й минуте. Бывший футболист петербургского "Зенита" Роберт Мак ворвался в польскую штрафную по левому флангу, обыграв двух соперников, и прицельно пробил в ближний угол. Мяч рикошетом от голкипера Войцеха Щенсны влетел в ворота. Гол записали на голкипера сборной Польши, который выступает на чемпионате Италии за туринский "Ювентус".
Автогол стал вторым на турнире. Ранее в стартовом матче Евро-2020 против Италии мяч в свои ворота срезал защитник турецкой сборной Мерих Демирал. Примечательно, что он, как и Щенсны, играет за "Ювентус".
Сразу же после перерыва поляки восстановили равенство на табло. Кароль Линетты замкнул передачу полузащитника московского "Локомотива" Мацея Рыбуса с левого фланга.
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На 62-й минуте сборная Польши осталась в меньшинстве. Ещё один хавбек "Локомотива" Гжегож Крыховяк сбил Якуба Громаду, получил вторую жёлтую карточку и покинул поле. Это удаление стало первым на Евро-2020.
Уже через семь минут словаки смогли реализовать численное преимущество. После подачи с углового мяч достался Милану Шкриньяру, который мощно пробил впритирку со штангой.
В другом матче группы E сыграют сборные Испании и Швеции. Встреча состоится в понедельник в Севилье. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.
Футбол. Евро-2020
Группа E
Польша — Словакия — 1:2
Голы: Щенсны 18' в свои ворота (0:1), Линетты 46' (1:1), Шкриньяр 69' (1:2)
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