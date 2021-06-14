Автогол и удаление: Польша проиграла Словакии в Петербурге на Евро-2020

Сборная Словакии в матче группы E на чемпионате Европы по футболу победила польскую национальную команду со счётом 2:1. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Словаки вышли вперёд на 18-й минуте. Бывший футболист петербургского "Зенита" Роберт Мак ворвался в польскую штрафную по левому флангу, обыграв двух соперников, и прицельно пробил в ближний угол. Мяч рикошетом от голкипера Войцеха Щенсны влетел в ворота. Гол записали на голкипера сборной Польши, который выступает на чемпионате Италии за туринский "Ювентус".

Автогол стал вторым на турнире. Ранее в стартовом матче Евро-2020 против Италии мяч в свои ворота срезал защитник турецкой сборной Мерих Демирал. Примечательно, что он, как и Щенсны, играет за "Ювентус".

Сразу же после перерыва поляки восстановили равенство на табло. Кароль Линетты замкнул передачу полузащитника московского "Локомотива" Мацея Рыбуса с левого фланга.

На 62-й минуте сборная Польши осталась в меньшинстве. Ещё один хавбек "Локомотива" Гжегож Крыховяк сбил Якуба Громаду, получил вторую жёлтую карточку и покинул поле. Это удаление стало первым на Евро-2020.

Уже через семь минут словаки смогли реализовать численное преимущество. После подачи с углового мяч достался Милану Шкриньяру, который мощно пробил впритирку со штангой.

В другом матче группы E сыграют сборные Испании и Швеции. Встреча состоится в понедельник в Севилье. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.