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Автогол и удаление: Польша проиграла Словакии в Петербурге на Евро-2020

Второй раз на нынешнем турнире мяч в свои ворота забил футболист "Ювентуса". Вслед за турецким защитником Мерихом Демиралом "отличился" польский вратарь Войцех Щенсны.

14 июня, 17:54
<p>Фото © Twitter / UEFA EURO 2020</p>

Фото © Twitter / UEFA EURO 2020

Сборная Словакии в матче группы E на чемпионате Европы по футболу победила польскую национальную команду со счётом 2:1. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Словаки вышли вперёд на 18-й минуте. Бывший футболист петербургского "Зенита" Роберт Мак ворвался в польскую штрафную по левому флангу, обыграв двух соперников, и прицельно пробил в ближний угол. Мяч рикошетом от голкипера Войцеха Щенсны влетел в ворота. Гол записали на голкипера сборной Польши, который выступает на чемпионате Италии за туринский "Ювентус".

Автогол стал вторым на турнире. Ранее в стартовом матче Евро-2020 против Италии мяч в свои ворота срезал защитник турецкой сборной Мерих Демирал. Примечательно, что он, как и Щенсны, играет за "Ювентус".

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Сразу же после перерыва поляки восстановили равенство на табло. Кароль Линетты замкнул передачу полузащитника московского "Локомотива" Мацея Рыбуса с левого фланга.

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На 62-й минуте сборная Польши осталась в меньшинстве. Ещё один хавбек "Локомотива" Гжегож Крыховяк сбил Якуба Громаду, получил вторую жёлтую карточку и покинул поле. Это удаление стало первым на Евро-2020.

Уже через семь минут словаки смогли реализовать численное преимущество. После подачи с углового мяч достался Милану Шкриньяру, который мощно пробил впритирку со штангой.

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В другом матче группы E сыграют сборные Испании и Швеции. Встреча состоится в понедельник в Севилье. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

Футбол. Евро-2020

Группа E

Польша — Словакия — 1:2

Голы: Щенсны 18' в свои ворота (0:1), Линетты 46' (1:1), Шкриньяр 69' (1:2)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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