"Это очень важное для нас интервью": Американские журналисты прошли двухнедельный карантин перед беседой с Путиным

Общение с телеканалом NBC стало первым интервью главы государства американским СМИ за три года (с июля 2018-го), когда Путин общался с корреспондентом Fox News Крисом Уоллесом накануне саммита с Дональдом Трампом в Хельсинки.