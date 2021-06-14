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"Это очень важное для нас интервью": Американские журналисты прошли двухнедельный карантин перед беседой с Путиным

Общение с телеканалом NBC стало первым интервью главы государства американским СМИ за три года (с июля 2018-го), когда Путин общался с корреспондентом Fox News Крисом Уоллесом накануне саммита с Дональдом Трампом в Хельсинки.

14 июня, 17:33
<p>Кир Симмонс. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/65861" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Кremlin.ru</a></p>

Кир Симмонс. Фото © Кremlin.ru

Журналист американского телеканала NBC Кир Симмонс и вся съёмочная группа провели две недели на карантине перед интервью с президентом России Владимиром Путиным.

"Спасибо, что уделили нам время, господин президент, мы две недели сидели на карантине, это очень важное для нас интервью", — отметил Симмонс в беседе с российским лидером.

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А ранее Симмонс рассказал, о чём говорил с Путиным без камер. По словам интервьюера, речь шла об оппозиции в России. Корреспондент подчеркнул, что глава РФ общался с ним, наклонившись вперёд.

Напомним, это первое за три года интервью Путина американским СМИ. Ранее он назвал текущие отношения России и США худшими за последние годы. Российский лидер также перечислил главные составляющие международных отношений. Он подчеркнул, что в последние годы США в рамках сотрудничества с Россией не демонстрировали эти признаки. Кроме того, Путин не исключил, что разведка США действует против РФ в киберсфере. Президент РФ подчеркнул, что не боится подобных процессов. Глава государства напомнил, что Североатлантический альянс объявил киберпространство боевой территорией.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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