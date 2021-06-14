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Назван способ "защитить" квартиру от тополиного пуха

В сезон цветения деревьев семейства ивовые от "летнего снега" можно отгородиться в том числе москитной сеткой.

14 июня, 19:19
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Как держать тополиный пух на пороге дома и не пустить незваного гостя внутрь жилища, в беседе с телеканалом "Звезда" раскрыла сотрудник клининговой компании Вера Глебовская.

"Влажная уборка и москитные сетки на окна. Просто не допускать его проникновения внутрь дома", — рассказала гостья канала.

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Вера Глебовская уточнила, что в случае, когда жильё расположено в эпицентре тополиной посадки, влажную уборку следует проводить чаще.

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Чтобы "летний снег", как ещё называют тополиный пух, не залетал в окна, специалист рекомендует поставить москитные сетки. Такая защита оградит жильцов не только от надоедливого пуха, но и от насекомых.

"Если люди живут в таком месте, что прямо за окошком у них тополя и это всё летит в дом, то, конечно, нужно не открывать широко окна, ставить сетку. Если нет сетки, то какую-нибудь простынку или пелёнку", — заключила Вера Глебовская.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, как легче перенести сезонное цветение тополей. Эксперт советует сократить время пребывания на улице. При этом дома окна должны быть затянуты сеткой или закрыты полностью и включён кондиционер. По приходе с улицы Чернышова советует сразу же промыть нос обычной или морской водой или использовать специальные спреи. Затем следует принять душ, полностью смыв с волос и кожи всевозможные пушинки и аллергены.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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