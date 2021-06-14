"Чернобыль — это Украина": Украинцев возмутило "русское" название игры S.T.A.L.K.E.R. 2



На волне негодования они запустили хештег в "Твиттере" #ChornobylnotChernobyl с требованием переименовать шутер.

Долгожданная для фанатов компьютерных игр новость о дате выхода второй части шутера S.T.A.L.K.E.R для украинских геймеров оказалась омрачена. Дело в том, что подзаголовок в названии игры — Heart of Chernobyl ("Сердце Чернобыля").

Жителей Украины возмутило, что в нём используется транслитерированное русское название населённого пункта, тогда как по-украински город называется Чорнобиль и по-английски должен писаться Chornobyl.

Последней каплей народного гнева пользователей стало то, что в трейлере игры звучит русский язык, из-за чего, по мнению недовольных, шутер могут воспринимать как российский, а не украинский. В знак протеста украинцы запустили хештег в "Твиттере" #ChornobylnotChernobyl. Люди возмущённо пишут, что "Чернобыль — это Украина, название должно быть украинским".

"Вы не найдёте на Украине город Чернобыль, только Чорнобыль. Это не русский город, не русский язык. Почему вы игнорируете логику и здравый смысл?" — написал пользователь Leviafan851.

"Прекратите позориться и представьте свою страну достойно", — обратился к разработчикам blach_smith.

Но среди участников были и те, кто раскритиковал украинцев за устроенную акцию в соцсети.

"Вместо того чтобы порадоваться за разработчиков и поддержать, на них выливается негатив и грязь. По-моему, у всех, кто вцепился в название, немного присутствует так называемый менталитет краба", — заявил yuriybozhko.

"Реально есть те, кто недоволен русской озвучкой в трейлере "Сталкер 2"? Не нойте, дурачки", — написал edmuuur. Автор сообщения пояснил, что русский язык объясняется тем, что большая часть аудитории игры русскоговорящая, украинцы понимают по-русски, а написание Chernobyl использовалось и в первой части шутера.