"Не думала, что я мутант!": У россиянки в носу проросли зубы
На снимках МРТ врачи с удивлением увидели, что "четвёрки" у женщины оказались в гайморовых пазухах.
Фото © Shutterstock
Процедура МРТ раскрыла жительнице Самары удивительный секрет её собственного здоровья. Результаты обследования показали, что зубы "четвёрки", которые стоматологи называют премолярами, выросли у женщины в носу. Об удивительном случае рассказывает tvsamara.
Медицинская находка объяснила причину синдрома постоянной заложенности носа, который у девушки наблюдался с детства.
Фото © tvsamara
Под общим наркозом врачи удалили "четвёрки" из носа пациентки. По словам девушки, сейчас она чувствует себя хорошо, привычных проблем с дыханием больше не наблюдает.
"Вот уж не думала, что я мутант!" — со смехом заявляет девушка журналистам.
Ранее кардиолог перечислила три опасных для жизни симптома. Чтобы предупредить нарушения здоровья, следует отказаться от вредных привычек и малоподвижного образа жизни, а также начать правильно питаться, отметила врач.
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