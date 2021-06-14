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"Не думала, что я мутант!": У россиянки в носу проросли зубы

На снимках МРТ врачи с удивлением увидели, что "четвёрки" у женщины оказались в гайморовых пазухах.

14 июня, 19:45

Фото © Shutterstock

Процедура МРТ раскрыла жительнице Самары удивительный секрет её собственного здоровья. Результаты обследования показали, что зубы "четвёрки", которые стоматологи называют премолярами, выросли у женщины в носу. Об удивительном случае рассказывает tvsamara.

Медицинская находка объяснила причину синдрома постоянной заложенности носа, который у девушки наблюдался с детства.

Фото © tvsamara

Фото © tvsamara

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Под общим наркозом врачи удалили "четвёрки" из носа пациентки. По словам девушки, сейчас она чувствует себя хорошо, привычных проблем с дыханием больше не наблюдает.

"Вот уж не думала, что я мутант!" — со смехом заявляет девушка журналистам.
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Ранее кардиолог перечислила три опасных для жизни симптома. Чтобы предупредить нарушения здоровья, следует отказаться от вредных привычек и малоподвижного образа жизни, а также начать правильно питаться, отметила врач.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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