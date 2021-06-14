Процедура МРТ раскрыла жительнице Самары удивительный секрет её собственного здоровья. Результаты обследования показали, что зубы "четвёрки", которые стоматологи называют премолярами, выросли у женщины в носу. Об удивительном случае рассказывает tvsamara.

Медицинская находка объяснила причину синдрома постоянной заложенности носа, который у девушки наблюдался с детства.

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Под общим наркозом врачи удалили "четвёрки" из носа пациентки. По словам девушки, сейчас она чувствует себя хорошо, привычных проблем с дыханием больше не наблюдает.

"Вот уж не думала, что я мутант!" — со смехом заявляет девушка журналистам.