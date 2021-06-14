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Байден заявил о достижении настоящего прогресса в американо-турецких отношениях

Американский лидер назвал встречу с президентом республики Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита НАТО продуктивной.

14 июня, 19:55
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Президент США Джо Байден выразил уверенность в достижении "настоящего прогресса" в отношениях с Турцией. Соответствующее заявление американский лидер сделал по итогам встречи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Я только что закончил встречу с президентом Турции Эрдоганом. У нас была позитивная и продуктивная встреча. В основном один на один", — отметил американский лидер на пресс-конференции в Брюсселе по завершении саммита НАТО.

Байден добавил, что переговоры Турции и США продолжатся. Он выразил уверенность в том, что благодаря этому страны достигнут настоящего прогресса в отношениях друг с другом.

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Ранее Эрдоган заявил Байдену о неизменности позиции Турции по С-400. По словам главы республики, у Анкары и Вашингтона нет каких-либо проблем в отношениях, которые нельзя решить посредством диалога.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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