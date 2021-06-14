Байден заявил о достижении настоящего прогресса в американо-турецких отношениях

Президент США Джо Байден выразил уверенность в достижении "настоящего прогресса" в отношениях с Турцией. Соответствующее заявление американский лидер сделал по итогам встречи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Я только что закончил встречу с президентом Турции Эрдоганом. У нас была позитивная и продуктивная встреча. В основном один на один", — отметил американский лидер на пресс-конференции в Брюсселе по завершении саммита НАТО.

Байден добавил, что переговоры Турции и США продолжатся. Он выразил уверенность в том, что благодаря этому страны достигнут настоящего прогресса в отношениях друг с другом.