На Сахалине таксист предложил девочке-подростку покататься и выпить пива

В городе Корсакове на Сахалине пожилой таксист предложил несовершеннолетней пассажирке прокатиться с ним и выпить пива. 13-летняя девочка записала разговор на диктофон, а позже дала послушать аудиозапись своей матери.

"Дочь поделилась, что сначала он спрашивал о памятниках, которые стоят в Корсакове, — знает ли она о них. А потом поинтересовался, умеет ли она водить автомобиль", — передаёт слова матери девочки паблик "ЧП Сахалин".

Отмечается, что в ответ на предложение таксиста девочка засмеялась и сказала, что пиво не пьёт. Она сообщила, что таксист довёз её до места назначения, а напоследок дал ей свой телефон.

Позднее школьница нажаловалась маме, а та обратилась в полицию. Правоохранительные органы провели с таксистом беседу, а затем отпустили. Сообщается, что таксист ранее был судим.