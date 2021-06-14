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На Сахалине таксист предложил девочке-подростку покататься и выпить пива

Девочку он не тронул. Та о случившемся рассказала маме, которая обратилась в полицию.

13 июня, 23:30
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В городе Корсакове на Сахалине пожилой таксист предложил несовершеннолетней пассажирке прокатиться с ним и выпить пива. 13-летняя девочка записала разговор на диктофон, а позже дала послушать аудиозапись своей матери.

"Дочь поделилась, что сначала он спрашивал о памятниках, которые стоят в Корсакове, — знает ли она о них. А потом поинтересовался, умеет ли она водить автомобиль", — передаёт слова матери девочки паблик "ЧП Сахалин".

Отмечается, что в ответ на предложение таксиста девочка засмеялась и сказала, что пиво не пьёт. Она сообщила, что таксист довёз её до места назначения, а напоследок дал ей свой телефон.

Позднее школьница нажаловалась маме, а та обратилась в полицию. Правоохранительные органы провели с таксистом беседу, а затем отпустили. Сообщается, что таксист ранее был судим.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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