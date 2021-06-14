Жителей Центральной России предупредили об аномальной жаре

Аномальные температуры — выше нормы на четыре градуса — придут в эти выходные в Центральную Россию, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Термометры покажут в субботу 25–30, а в воскресенье 27–32 градуса — после того как центр Европейской России окажется в центре барического образования (антициклона), давление будет повышаться, а пока — со вторника, после понедельничных +27 — температура пойдёт на спад.

"Это связано с очень интересным фактом. Сейчас давление около нормы, в прогнозах звучит, что местами кратковременный, небольшой дождь. Это невысокое давление, которое препятствует развитию облакообразования… Ветер переменный. Как говорят, болотистое поле давления", — пояснил Вильфанд в интервью РИА "Новости".

При распространении антициклона, по словам учёного, сначала приходят северные воздушные массы, поэтому в среду в Центральном федеральном округе температура упадёт на пару градусов, в четверг понизится до 23–24 градусов, такой же она будет и в пятницу.