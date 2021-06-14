Названы регионы, где можно получить красивый и безопасный загар

В ближайшие дни любителям красивого и безопасного загара лучше отправиться в Ямало-Ненецкий автономный округ, Поволжье, на Урал или на юг Западной Сибири. Именно там до 18 июня ожидается аномальное тепло, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Салехард, Новый Уренгой — там температура на 10 градусов выше нормы. Но это лишь ближайшие три дня, затем за загаром лучше возвращаться на Черноморское побережье, в Крым", — рассказал синоптик ТАСС.

А вот с 17 июня любителям жары на Ямале "станет неинтересно" — туда придёт резкое похолодание на 10–12 градусов. Дневные температуры упадут с 24–27 градусов до 15. Порадовать себя загаром смогут также жители Поволжья, Урала. Юг Западной Сибири одарит солнцем до 19 июня, затем и там столбики термометров рухнут вниз. А вот вверх, и даже выше нормы, побегут столбики ртути в Омской, Новосибирской, Томской областях. В среду — на четыре-шесть градусов, в четверг — на пять-семь, 18-го числа тоже на шесть-семь.

Переменчивая погода с большим колебанием температуры ждёт Урал и Поволжье. К примеру, в Кировской области во вторник 29 градусов тепла, а уже к четвергу снижение на шесть-семь градусов.

"Аналогичная ситуация в Нижегородской области, в Татарстане, в Самарской области и так далее. На Урале тоже заметно понизится температура — будет всего 18–20 градусов. Будут заметные колебания температуры в данных регионах", — отметил Вильфанд.