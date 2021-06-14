"Был просто фотографом": Протасевич ответил на вопрос, есть ли на его руках кровь жителей Донбасса

После брифинга в МИД Белоруссии журналисты засыпали оппозиционера дополнительными темами, среди них были весьма конкретные просьбы рассказать о боевых действиях и его роли в них.