"Был просто фотографом": Протасевич ответил на вопрос, есть ли на его руках кровь жителей Донбасса
После брифинга в МИД Белоруссии журналисты засыпали оппозиционера дополнительными темами, среди них были весьма конкретные просьбы рассказать о боевых действиях и его роли в них.
На вопрос журналиста после брифинга в МИД Белоруссии "Касательно Азова — понимали ли вы, под какие знамёна становитесь, и есть ли на ваших руках кровь?" задержанный в Минске сооснователь телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич заверил, что участия в боевых действиях не принимал.
"Я скажу максимально кратко, во-первых, я не принимал участия в боевых действиях и я был просто фотографом, а всё остальное — это материалы следствия", — сказал Протасевич.
Ещё короче был ответ на последовавший сразу вопрос от другого корреспондента: "Скажите, а со стороны КГБ Белоруссии есть вопросы по 2014-му году и по Донбассу к Вам или речь идёт только о протестах?". Протасевич развёл руками и сказал: "Это материалы дела, Вы же понимаете".
Более развёрнутые ответы он дал на вопросы о своём здоровье: рассказал, что вакцинируется "Спутником V", а также почему считает СИЗО самым безопасным для себя местом.
Напомним, Роман Протасевич ранее выступил на совместном брифинге МИД Белоруссии, Госпогранкомитета и Следственного комитета. Он сообщил, что намерен помогать правоохранителям и "своей стране", а также заявил, что его не принуждали сотрудничать со следствием. Кроме прочего, он опроверг сообщения об избиении и указал, что готов пройти медицинскую экспертизу.
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