Мэр Анапы Василий Швец предложил московскому блогеру Илье Варламову на время занять должность его заместителя по развитию городской среды. Такое предложение он сделал на встрече с Варламовым, который приехал в курортный город.

В администрации отметили, что, "учитывая богатый опыт Варламова в изучении городской среды, в том числе ведущих стран мира, некоторые кейсы вполне могут быть применимы в одном из главных курортов страны". Варламову, известному резкой критикой в адрес глав российских городов, предложено "в порядке исключения на время перейти от слов к делу".