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"Перейти от слов к делу": Мэр Анапы предложил Варламову должность

По мнению главы администрации, богатый опыт блогера в изучении городской среды, в том числе в ведущих странах мира, очень пригодится.

14 июня, 20:36
<p>Фото © Администрация Анапы</p>

Фото © Администрация Анапы

Мэр Анапы Василий Швец предложил московскому блогеру Илье Варламову на время занять должность его заместителя по развитию городской среды. Такое предложение он сделал на встрече с Варламовым, который приехал в курортный город.

В администрации отметили, что, "учитывая богатый опыт Варламова в изучении городской среды, в том числе ведущих стран мира, некоторые кейсы вполне могут быть применимы в одном из главных курортов страны". Варламову, известному резкой критикой в адрес глав российских городов, предложено "в порядке исключения на время перейти от слов к делу".

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Блогер Варламов составил список "самых опасных" городов России

Ранее Лайф рассказывал, что Варламова вызывали в полицию Архангельска из-за ролика про город. Одну из жительниц оскорбило видео под названием "Архангельск: руины Русского Севера. Гнилые бараки и тысячи людей в развалинах".

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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