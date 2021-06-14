"Перейти от слов к делу": Мэр Анапы предложил Варламову должность
По мнению главы администрации, богатый опыт блогера в изучении городской среды, в том числе в ведущих странах мира, очень пригодится.
Фото © Администрация Анапы
Мэр Анапы Василий Швец предложил московскому блогеру Илье Варламову на время занять должность его заместителя по развитию городской среды. Такое предложение он сделал на встрече с Варламовым, который приехал в курортный город.
В администрации отметили, что, "учитывая богатый опыт Варламова в изучении городской среды, в том числе ведущих стран мира, некоторые кейсы вполне могут быть применимы в одном из главных курортов страны". Варламову, известному резкой критикой в адрес глав российских городов, предложено "в порядке исключения на время перейти от слов к делу".
Ранее Лайф рассказывал, что Варламова вызывали в полицию Архангельска из-за ролика про город. Одну из жительниц оскорбило видео под названием "Архангельск: руины Русского Севера. Гнилые бараки и тысячи людей в развалинах".
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