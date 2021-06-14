Задержанный в Минске сооснователь телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич заявил, что о лидере белорусской оппозиции Светлане Тихановской ничего плохого сказать не может, и назвал её святой невинностью.

"Я бы описал её словосочетанием "святая невинность", в отличие от всего того круга людей — это профессиональные политики, люди, которые живут этим, зарабатывают", — заявил он журналистам после брифинга, организованного МИД Белоруссии.

Оппозиционер отметил, что в плане речи и выступлений, безусловно, Светлана выросла, однако обратил внимание на качество её визитов, назвав в большинстве эти встречи обычным выражением вежливости. Он также раскрыл происхождение текстов заявлений, которые она произносит.

"Это опытные политики, естественно, они задают во многом вектор, направление, они диктуют заявления. Могу привести пример, когда я снимал в Афинах. Был момент, когда Вечёрка (советник Тихановской Франак Вечёрка. — Прим. ред.) подошёл к Светлане с текстом на экране мобильного телефона, показал и сказал зачитать перед камерой. Она спросила: "Что, зачем?" — "Зачитай — всё". И потом это видео появилось", — рассказал Протасевич.