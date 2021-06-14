Первые нули: Сборные Испании и Швеции сыграли вничью на Евро-2020

Сборные Испании и Швеции сыграли вничью в матче группы E на чемпионате Европы по футболу. Впервые в ходе нынешнего турнира встреча завершилась со счётом 0:0. Игра прошла в Севилье на стадионе "Ла Картуха".

В первом тайме испанцы владели подавляющим преимуществом, но забить не смогли. Отличные моменты не реализовали Дани Ольмо, Коке и Альваро Мората. Перед перерывом шанс отличиться появился и у шведов. После удара Александера Исака мяч угодил в ногу Маркоса Льоренте и отскочил в штангу.

После перерыва хозяева поля продолжили доминировать. Их преимущество по владению мячом достигло безумных 76% против 24%. По количеству ударов испанцы превзошли соперников в три раза (13 против 4).

При этом самым опасным во втором тайме стал созданный шведами момент. После остроумного паса Исака с близкого расстояния промахнулся выступающий за "Краснодар" Маркус Берг. На последних минутах Жерар Морено мог принести победу Испании, но его удар отразил голкипер скандинавов Робин Ульсен.

Ранее в группе E сборная Словакии победила в Санкт-Петербурге Польшу со счётом 2:1. В первом тайме польский вратарь Войцех Щенсный срезал мяч в свои ворота. После перерыва Кароль Линетты восстановил равенство на табло. Победный гол на 69-й минуте забил Милан Шкриньяр.

При этом больше половины второго тайма словаки играли в большинстве. С поля за две жёлтые карточки был удалён польский полузащитник Гжегож Крыховяк, выступающий в чемпионате России за московский "Локомотив".

Во втором туре в группе Е Швеция в Санкт-Петербурге сыграет со Словакией, матч состоится 18 июня. На следующий день испанцы в Севилье примут сборную Польши.