Байден предупредил Россию о последствиях в случае смерти Навального

Президент США Джо Байден заявил, что в случае смерти Алексея Навального в тюрьме отношения России со Штатами и другими странами ухудшатся. Об этом американский лидер сказал в ходе пресс-конференции в Брюсселе по итогам саммита НАТО.

"Смерть Навального стала бы ещё одним свидетельством того, что у России очень слабое или полное отсутствие желания соблюдать основополагающие права человека", — заявил Байден.

По его мнению, смерть Навального "была бы трагедией", которая не принесла бы ничего, "кроме ухудшения отношений со всем миром".

Напомним, Навальный находится в ИК № 2 во Владимирской области — по решению суда блогер проведёт за решёткой около двух с половиной лет по делу "Ив Роше". Кроме того, суд отклонил апелляцию на приговор Навальному по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Приговор оставили без изменения — штраф в размере 850 тысяч рублей.