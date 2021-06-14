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Байден предупредил Россию о последствиях в случае смерти Навального

По его мнению, кончина блогера стала бы свидетельством нежелания Москвы "соблюдать основополагающих прав человека".

14 июня, 20:46
<p>Джо Байден. Фото © ТАСС / EPA</p>

Джо Байден. Фото © ТАСС / EPA

Президент США Джо Байден заявил, что в случае смерти Алексея Навального в тюрьме отношения России со Штатами и другими странами ухудшатся. Об этом американский лидер сказал в ходе пресс-конференции в Брюсселе по итогам саммита НАТО.

"Смерть Навального стала бы ещё одним свидетельством того, что у России очень слабое или полное отсутствие желания соблюдать основополагающие права человека", — заявил Байден.

По его мнению, смерть Навального "была бы трагедией", которая не принесла бы ничего, "кроме ухудшения отношений со всем миром".

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Напомним, Навальный находится в ИК № 2 во Владимирской области — по решению суда блогер проведёт за решёткой около двух с половиной лет по делу "Ив Роше". Кроме того, суд отклонил апелляцию на приговор Навальному по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Приговор оставили без изменения — штраф в размере 850 тысяч рублей.

А ранее против Навального возбудили ещё одно уголовное дело — за оскорбление судьи Веры Акимовой, которая и вела процесс по иску ветерана Артёменко.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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