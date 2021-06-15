Медики объяснили, когда вторую дозу вакцины от CoViD-19 не нужно ставить

Если после первой дозы вакцины от коронавируса человек не уберёгся и всё-таки заразился CoViD-19, второй раз идти на прививку ему нет необходимости, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. В целом как-то специально готовиться перед уколом не нужно: врач проведёт необходимый осмотр, в поликлинике проверят на наличие острых проявлений болезней.