Медики объяснили, когда вторую дозу вакцины от CoViD-19 не нужно ставить
Врачи также отметили, то специальной подготовки к прививке не нужно. А сдавать перед прививкой ПЦР-тест или нет — решать самому человеку.
Фото © ТАСС / Пётр Ковалев
Если после первой дозы вакцины от коронавируса человек не уберёгся и всё-таки заразился CoViD-19, второй раз идти на прививку ему нет необходимости, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. В целом как-то специально готовиться перед уколом не нужно: врач проведёт необходимый осмотр, в поликлинике проверят на наличие острых проявлений болезней.
"Сдавать ПЦР-тест или тест на антитела к коронавирусу, чтобы убедиться, что вы не перенесли заболевание бессимптомно, — личный выбор каждого", — рассказали в Роспотребнадзоре РИА "Новости".
Ранее Лайф сообщал, что в ведомстве не советовали перед вакцинацией принимать лекарства от аллергии. Приём таких препаратов может негативно повлиять на иммунный ответ и не облегчит реакции на прививку.
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