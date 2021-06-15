Названы категории пенсионеров, получающие самую большую пенсию в России

Фактически самую большую пенсию в России получают космонавты и госслужащие. Средний размер выплат по возрасту бывшему федеральному чиновнику на 1 января 2021 года достиг 22 792 рублей, тогда как средний размер пенсии в целом составил 15 744 рубля. Об этом рассказал руководитель проекта Pensopathology Евгений Биезбардис.

"Люди, которые занимаются экстремальными видами деятельности и приносят пользу человечеству, имеют право на повышенную пенсию и дополнительные выплаты после окончания трудовой деятельности. В частности, космонавтам и лётчикам-испытателям платится государственная пенсия за выслугу лет", — рассказал Биезбардис в беседе с агентством "Прайм".

По данным Росстата, на 1 января 2016 года пенсия космонавта составляла 446 тысяч рублей. Более свежих данных ведомство по этой профессии не публикует. Биезбардис добавил, что космонавты, лётчики-испытатели и чиновники имеют право и на страховую пенсию по старости.

Биезбардис поделился, что при определённых условиях на две пенсии могут рассчитывать и военные. Однако для этого надо уйти на пенсию по выслуге лет, устроиться на работу по невоенной специальности, где можно будет сформировать страховую пенсию.

Говоря о страховой пенсии по старости, Биезбардис пояснил, что её размер зависит от коэффициентов, которые копятся за каждый год работы, а их число связано с доходом гражданина. За 2020 год максимально можно было накопить 9,57 коэффициента.