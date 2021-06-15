В Южно-Сахалинске из детсада пропали две девочки

Две воспитанницы старшей группы детсада пропали в Южно-Сахалинске. Алиса и Кира исчезли из дошкольного учреждения № 5 "Полянка". Как сообщили в мэрии города, они покинули территорию во время прогулки.

"Сигнал о случившемся поступил в департамент образования сразу же после случившегося. На место выехала руководитель департамента Светлана Захарова. Она на месте координирует работу по поиску девочек", — говорится в сообщении администрации.

К поискам подключили правоохранительные органы. Горожан, которые проживают в районе этого детсада, просят также быть бдительными. Причины пропажи девочек и их путь пытаются найти по записи камер наблюдения.