Двое детей пропали во время купания в реке на Кубани

Во время купания в реке в Апшеронском районе Краснодарского края пропали двое детей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

"Два ребёнка пропали, когда купались в реке Пшеха. Проводится проверка, обстоятельства устанавливаются", — заявил собеседник агентства, уточнив, что возраст детей — девять и 12 лет.

Согласно информации пресс-службы регионального ГУ МЧС РФ, в поисках задействовано 76 человек и 12 единиц техники, две из которых — плавсредства. Также используется беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

Как стало известно, инцидент произошёл вечером 13 июня. Кроме того, в течение минувшей ночи на мосту через реку Пшеха, расположенном на полтора километра ниже по течению от места происшествия, работал наблюдательный пост. В настоящее время родственникам пропавших детей оказывается психологическая помощь.