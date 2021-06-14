Двое детей пропали во время купания в реке на Кубани
К поискам привлечено 76 человек, 12 единиц техники и БПЛА. СУ СК РФ по региону проводит проверку и устанавливает обстоятельства произошедшего.
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Во время купания в реке в Апшеронском районе Краснодарского края пропали двое детей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
"Два ребёнка пропали, когда купались в реке Пшеха. Проводится проверка, обстоятельства устанавливаются", — заявил собеседник агентства, уточнив, что возраст детей — девять и 12 лет.
Согласно информации пресс-службы регионального ГУ МЧС РФ, в поисках задействовано 76 человек и 12 единиц техники, две из которых — плавсредства. Также используется беспилотный летательный аппарат (БПЛА).
Как стало известно, инцидент произошёл вечером 13 июня. Кроме того, в течение минувшей ночи на мосту через реку Пшеха, расположенном на полтора километра ниже по течению от места происшествия, работал наблюдательный пост. В настоящее время родственникам пропавших детей оказывается психологическая помощь.
Ранее мы сообщали, что на озере в Приморье пропала семейная пара с ребёнком. Малыша нашли в тяжёлом состоянии. По предварительным данным, при катании на лодке семья могла на скорости попасть на мель и взрослые оказались в воде.
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