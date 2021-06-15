Дорожники предложили ввести штрафы за шипованные шины

В МВД, Минтранс и Госдуму направлено предложение ужесточить правила применения шипованных шин. Ассоциация "Росасфальт", объединяющая дорожников и производителей асфальтобетонных смесей, считает, что нужно ограничить скорость автомобилей на такой резине, ввести новые штрафы для водителей, злоупотребляющих шипами.

Как пишет "Коммерсант", сумму штрафа за езду на шипах в неподходящий для этого сезон предлагают установить в две тысячи рублей. Регионам рекомендуется определить период, когда такие шины можно будет использовать. Ограничить скорость хотят до 80 км/ч за городом и до 60 км/ч в городской черте. Для усиления контроля предлагается, чтобы водители помещали знак "Ш" и спереди, и сзади автомобиля.

В Минтрансе уже подтвердили, что получили соответствующее предложение. Однако там уверены, что необходимо более широкое обсуждение этого вопроса. В ГИБДД же предложение и вовсе не поддержали.