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На Сахалине нашли двух маленьких беглянок из детского сада

15 июня, 02:16
<p>Фото © astv.ru</p>

Фото © astv.ru

В Южно-Сахалинске нашли двух девочек, которые сбежали из детского сада № 5 "Полянка". Об этом сообщили в мэрии города.

"Две воспитанницы старшей возрастной группы, Ли Алиса и Громышева Кира, детского сада № 5 "Полянка", самовольно покинувшие учреждение, найдены", — говорится в сообщении администрации.

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Как отмечается, "с девочками всё хорошо, живы, здоровы". В детском саду организовали проверку, чтобы выяснить обстоятельства побега детей.

Лайф рассказывал, что к поискам детей привлекали полицию. Девочки покинули территорию во время прогулки.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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