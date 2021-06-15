На Сахалине нашли двух маленьких беглянок из детского сада

В Южно-Сахалинске нашли двух девочек, которые сбежали из детского сада № 5 "Полянка". Об этом сообщили в мэрии города.

"Две воспитанницы старшей возрастной группы, Ли Алиса и Громышева Кира, детского сада № 5 "Полянка", самовольно покинувшие учреждение, найдены", — говорится в сообщении администрации.

Как отмечается, "с девочками всё хорошо, живы, здоровы". В детском саду организовали проверку, чтобы выяснить обстоятельства побега детей.