В США решили запретить ввоз собак из России

14 июля в США начнёт действовать временный запрет на ввоз собак из России, он касается ещё 112 государств. Как сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, это решение было принято в связи с высоким риском распространения бешенства.

"Это временное действие необходимо для обеспечения здоровья и безопасности собак, ввезённых в Соединённые Штаты, а также для защиты здоровья населения от повторного заноса вируса собачьего бешенства", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в США искоренили вирус собачьего бешенства ещё в 2007 году. Нарушить хрупкую стабильность может ввоз даже одной инфицированной собаки. От неё могут заразиться и люди.