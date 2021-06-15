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В США решили запретить ввоз собак из России

РФ оказалась среди множества стран, которые отнесены в Штатах к государствам с высоким риском заражения бешенством.

15 июня, 03:02
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

14 июля в США начнёт действовать временный запрет на ввоз собак из России, он касается ещё 112 государств. Как сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, это решение было принято в связи с высоким риском распространения бешенства.

"Это временное действие необходимо для обеспечения здоровья и безопасности собак, ввезённых в Соединённые Штаты, а также для защиты здоровья населения от повторного заноса вируса собачьего бешенства", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в США искоренили вирус собачьего бешенства ещё в 2007 году. Нарушить хрупкую стабильность может ввоз даже одной инфицированной собаки. От неё могут заразиться и люди.

Биолог перечислил признаки бешеного животного

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Ранее под Новосибирском собака укусила девятилетнего ребёнка за лицо. Мама девочки сперва обратилась в детскую больницу, где ей посоветовали ехать в областное медучреждение. Однако выяснилось, что там принимают лишь пациентов старше 15 лет, а их направили ещё в одну больницу. В итоге, чтобы сделать укол от бешенства, маме с пострадавшей девочкой пришлось обойти несколько больниц.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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