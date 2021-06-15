Детские сады Новосибирска "заминировали"
Пока специалисты проверяют здания на предмет наличия взрывчатки, ведутся поиски тех, кто отправил такие сообщения.
Фото © ТАСС / Сергей Стариков
В Новосибирске правоохранительные органы проверяют поступившие сообщения о взрывных устройствах в детских садах. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Новосибирской области.
"В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования, при поступлении таких сообщений реализуются регламентированные мероприятия", — говорится в сообщении.
Отмечается, что специальные службы обследуют здания детских садов на предмет взрывных устройств. Параллельно правоохранительные органы ищут отправителей сообщений о минировании.
Местные СМИ сообщают, что детей в связи с этим в дошкольные учреждения пока не принимают. Горожане рассказывают об автомобилях полиции у детсадов.
А весной из-за сообщений о минировании пришлось эвакуировать людей из всех школ Хабаровска. Тогда взрывчатку не нашли.
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