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Детские сады Новосибирска "заминировали"

Пока специалисты проверяют здания на предмет наличия взрывчатки, ведутся поиски тех, кто отправил такие сообщения.

15 июня, 02:41
<p>Фото © ТАСС / Сергей Стариков</p>

Фото © ТАСС / Сергей Стариков

В Новосибирске правоохранительные органы проверяют поступившие сообщения о взрывных устройствах в детских садах. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Новосибирской области.

"В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования, при поступлении таких сообщений реализуются регламентированные мероприятия", — говорится в сообщении.

Отмечается, что специальные службы обследуют здания детских садов на предмет взрывных устройств. Параллельно правоохранительные органы ищут отправителей сообщений о минировании.

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Из мэрии Владивостока эвакуировали сотрудников из-за сообщения о "минировании"

Местные СМИ сообщают, что детей в связи с этим в дошкольные учреждения пока не принимают. Горожане рассказывают об автомобилях полиции у детсадов.

А весной из-за сообщений о минировании пришлось эвакуировать людей из всех школ Хабаровска. Тогда взрывчатку не нашли.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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