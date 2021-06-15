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"Катался, где дети ходят": Полиция устроила погоню за байкером по набережной Екатеринбурга

Нарушитель петлял среди гуляющих людей, но один из сотрудников МВД его поймал и буквально стащил с мотоцикла.

15 июня, 03:21

Полиция устроила погоню за байкером по набережной Екатеринбурга. Видео © E1.RU

На набережной Екатеринбурга байкер решил прокатиться по пешеходной зоне среди гуляющих людей. Нарушителя задержали госавтоинспекторы на мотоциклах.

Как пишет портал "Екатеринбург онлайн", байкер попытался скрыться. Догнать его удалось лишь у Макаровского моста. Госавтоинспектор вначале гнался за нарушителем поверху, а байкер двигался у воды. Затем сотрудник МВД спешился и буквально стащил молодого человека с байка. Полицейский поинтересовался у мотоциклиста, всё ли у него в порядке с головой, если тот катается там, "где дети ходят".

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Ранее на видео попало жёсткое столкновение двух мотоциклистов в Петербурге. К пострадавшим сразу же подбежали очевидцы, чтобы оказать первую помощь. Байкеров увезли в больницу на скорой.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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