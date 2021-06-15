Как пишет портал "Екатеринбург онлайн", байкер попытался скрыться. Догнать его удалось лишь у Макаровского моста. Госавтоинспектор вначале гнался за нарушителем поверху, а байкер двигался у воды. Затем сотрудник МВД спешился и буквально стащил молодого человека с байка. Полицейский поинтересовался у мотоциклиста, всё ли у него в порядке с головой, если тот катается там, "где дети ходят".