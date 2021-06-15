Ушаков объяснил, чем саммит Путина с Байденом отличается от встречи с Трампом

Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что в ходе подготовки к саммиту Россия — США не была достигнута договорённость о совместной пресс-конференции лидеров. Это ключевое различие между грядущим саммитом и встречей Владимира Путина с 45-м президентом США Дональдом Трампом в 2018 году.

"И этим встреча (с Байденом) отличается от других: например, в Хельсинки с Трампом была достаточно запоминающаяся (пресс-конференция) — с мячом и т.д.", — пояснил он.

Напомним, во время встречи с Трампом в июле 2018 года в столице Финляндии на пресс-конференции Владимир Путин подарил американскому лидеру мяч ЧМ-2018, который прошёл в России, и заявил, что теперь "мяч на его стороне".

Ушаков особо подчеркнул, что ранее американская сторона в первую очередь и более активно, чем Россия, ещё с советского периода выступала за проведение совместной пресс-конференции.