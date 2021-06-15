НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Ушаков объяснил, чем саммит Путина с Байденом отличается от встречи с Трампом

Напомним, переговоры президента РФ с Дональдом Трампом состоялись в июле 2018 года в столице Финляндии.

15 июня, 06:01
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что в ходе подготовки к саммиту Россия — США не была достигнута договорённость о совместной пресс-конференции лидеров. Это ключевое различие между грядущим саммитом и встречей Владимира Путина с 45-м президентом США Дональдом Трампом в 2018 году.

"И этим встреча (с Байденом) отличается от других: например, в Хельсинки с Трампом была достаточно запоминающаяся (пресс-конференция) — с мячом и т.д.", пояснил он.

"Это не соревнование": Байден объяснил, почему пресс-конференции с Путиным по итогам саммита не будет

"Это не соревнование": Байден объяснил, почему пресс-конференции с Путиным по итогам саммита не будет

Напомним, во время встречи с Трампом в июле 2018 года в столице Финляндии на пресс-конференции Владимир Путин подарил американскому лидеру мяч ЧМ-2018, который прошёл в России, и заявил, что теперь "мяч на его стороне".

Ушаков особо подчеркнул, что ранее американская сторона в первую очередь и более активно, чем Россия, ещё с советского периода выступала за проведение совместной пресс-конференции.

Путин рассказал о сдержанной позиции России в отношении США

Путин рассказал о сдержанной позиции России в отношении США

Напомним, саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Как стало известно, мероприятие пройдёт на вилле "Ла Гранж". Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы США. Кроме того, для президента РФ это станет первой зарубежной поездкой за последние полтора года.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Путин проведёт переговоры с президентом Швейцарии после саммита с Байденом

сегодня в 06:12

В Кремле рассказали, кто будет сопровождать Путина на переговорах с Байденом

сегодня в 06:11

В Кремле не исключили, что послы РФ и США вернутся к работе после встречи Путина и Байдена

сегодня в 06:10

В Новосибирске задержали директора взлетевшей на воздух автозаправки

сегодня в 06:15

Ушаков рассказал, какие темы Путин и Байден оставят "на десерт" во время саммита

сегодня в 06:09

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1