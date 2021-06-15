Самолёт российской делегации час кружил над Женевой из-за лайнера Байдена
Борт американского лидера приземлился в аэропорту в 17:16 мск. У трапа президента США встретил его швейцарский коллега.
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Лайнер с российской делегацией и журналистами кремлёвского пула приземлился в Женеве с опозданием из-за самолёта президента США Джо Байдена.
Как сообщают журналисты РИА "Новости", российскому борту пришлось целый час кружить в ожидании разрешения на посадку, так как в это время садился лайнер лидера Штатов. Лайнеру специального лётного отряда "Россия" дали разрешение на посадку только после приземления американского борта номер один.
Отмечается, что самолёт американского лидера приземлился в аэропорту Женевы в 16:16 по местному времени (17:16 мск). У трапа Байдена встретил президент Швейцарии Ги Пармелен, с которым позднее они проведут двустороннюю встречу.
Напомним, саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Как стало известно, мероприятие пройдёт на вилле "Ла Гранж". Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы США. Кроме того, для президента РФ это станет первой зарубежной поездкой за последние полтора года. Начало встречи намечено на 14:00 по московскому времени, продлятся переговоры около пяти часов.
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