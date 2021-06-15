Самолёт российской делегации час кружил над Женевой из-за лайнера Байдена

Лайнер с российской делегацией и журналистами кремлёвского пула приземлился в Женеве с опозданием из-за самолёта президента США Джо Байдена.

Как сообщают журналисты РИА "Новости", российскому борту пришлось целый час кружить в ожидании разрешения на посадку, так как в это время садился лайнер лидера Штатов. Лайнеру специального лётного отряда "Россия" дали разрешение на посадку только после приземления американского борта номер один.