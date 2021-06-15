НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Самолёт российской делегации час кружил над Женевой из-за лайнера Байдена

Борт американского лидера приземлился в аэропорту в 17:16 мск. У трапа президента США встретил его швейцарский коллега.

15 июня, 16:00

Фото © Pixabay

Лайнер с российской делегацией и журналистами кремлёвского пула приземлился в Женеве с опозданием из-за самолёта президента США Джо Байдена.

Как сообщают журналисты РИА "Новости", российскому борту пришлось целый час кружить в ожидании разрешения на посадку, так как в это время садился лайнер лидера Штатов. Лайнеру специального лётного отряда "Россия" дали разрешение на посадку только после приземления американского борта номер один.

"Преломления хлеба не будет": На встрече Путина и Байдена в Женеве не предусмотрен рабочий обед

"Преломления хлеба не будет": На встрече Путина и Байдена в Женеве не предусмотрен рабочий обед

Отмечается, что самолёт американского лидера приземлился в аэропорту Женевы в 16:16 по местному времени (17:16 мск). У трапа Байдена встретил президент Швейцарии Ги Пармелен, с которым позднее они проведут двустороннюю встречу.

Напомним, саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Как стало известно, мероприятие пройдёт на вилле "Ла Гранж". Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы США. Кроме того, для президента РФ это станет первой зарубежной поездкой за последние полтора года. Начало встречи намечено на 14:00 по московскому времени, продлятся переговоры около пяти часов.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Роскосмос" показал спутниковый снимок виллы "Ла Гранж", где встретятся Путин и Байден

сегодня в 16:49

Байден пионерским девизом ответил на вопрос о готовности к встрече с Путиным

сегодня в 16:29

СМИ — четвёртая власть: Политолог объяснил, как интервью Путина NBC повлияет на положение России в мире

сегодня в 16:20

На подстрелившего россиян жителя Абхазии завели уголовное дело

сегодня в 16:43

Удары наносили по лицу: Двое дерзких жителей Питера напали на подростка и избили до переломов

сегодня в 16:36

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1