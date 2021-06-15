"Преломления хлеба не будет": На встрече Путина и Байдена в Женеве не предусмотрен рабочий обед
Сам саммит может продлиться около четырёх-пяти часов. Путин и Байден начнут свои переговоры в узком кругу, в присутствии переводчиков и глав внешнеполитических ведомств — Сергея Лаврова и Энтони Блинкена. При этом к переговорам позже могут подключиться ещё по пять представителей администраций с каждой стороны.
Владимир Путин. Фото © ТАСС / Максим Блинов
Рабочий обед на встрече лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве не предусмотрен. Об этом сообщил представитель администрации США.
"Преломления хлеба не будет", — цитирует высказывания американского чиновника пресс-пул американского президента.
Сама встреча может продлиться около четырёх-пяти часов, отметил представитель Белого дома. По его словам, Путин и Байден начнут свои переговоры в узком кругу — в присутствии переводчиков и глав МИД РФ и Госдепа — Сергея Лаврова и Энтони Блинкена соответственно. При этом к переговорам позже могут подключиться ещё по пять представителей администраций с каждой стороны. Однако пока не уточняется, о ком именно идёт речь.
Напомним, саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Как стало известно, мероприятие пройдёт на вилле "Ла Гранж". Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы США. Кроме того, для президента РФ это станет первой зарубежной поездкой за последние полтора года. Начало встречи намечено на 14:00 по московскому времени, продлятся переговоры около пяти часов.
Комментариев: 0