"Преломления хлеба не будет": На встрече Путина и Байдена в Женеве не предусмотрен рабочий обед

Сам саммит может продлиться около четырёх-пяти часов. Путин и Байден начнут свои переговоры в узком кругу, в присутствии переводчиков и глав внешнеполитических ведомств — Сергея Лаврова и Энтони Блинкена. При этом к переговорам позже могут подключиться ещё по пять представителей администраций с каждой стороны.