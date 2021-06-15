Эрдоган и Алиев подписали декларацию о союзнических отношениях Турции и Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган по итогам совместной встречи в Карабахе подписали декларацию о союзнических отношениях и стратегическом партнёрстве.

"Подписанное соглашение имеет историческое значение", — отметил Алиев в разговоре с журналистами после подписания документа.

Декларация коснётся всех сфер сотрудничества между государствами, в частности и в области обороны, подчеркнул азербайджанский лидер. Отмечается, что документ был подписан Алиевым и Эрдоганом "один на один" после завершения переговоров.