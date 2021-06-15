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Эрдоган и Алиев подписали декларацию о союзнических отношениях Турции и Азербайджана

Соглашение имеет историческое значение, отметил Ильхам Алиев. По его словам, документ коснётся всех сфер сотрудничества между государствами, в частности и в области обороны.

15 июня, 14:05
<p>Встреча президентов Азербайджана и Турции Ильхама Алиева и Реджепа Эрдогана в Нагорном Карабахе. Фото © ТАСС /<strong style="font-weight: bold;"> </strong>Пресс-служба Президента Азербайджана</p>

Встреча президентов Азербайджана и Турции Ильхама Алиева и Реджепа Эрдогана в Нагорном Карабахе. Фото © ТАСС / Пресс-служба Президента Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган по итогам совместной встречи в Карабахе подписали декларацию о союзнических отношениях и стратегическом партнёрстве.

"Подписанное соглашение имеет историческое значение", — отметил Алиев в разговоре с журналистами после подписания документа.

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Декларация коснётся всех сфер сотрудничества между государствами, в частности и в области обороны, подчеркнул азербайджанский лидер. Отмечается, что документ был подписан Алиевым и Эрдоганом "один на один" после завершения переговоров.

Ранее Эрдоган заявил американскому лидеру Джо Байдену о неизменности позиции Турции по С-400. По словам главы республики, у Анкары и Вашингтона нет каких-либо проблем в отношениях, которые нельзя решить посредством диалога.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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