Эрдоган и Алиев подписали декларацию о союзнических отношениях Турции и Азербайджана
Соглашение имеет историческое значение, отметил Ильхам Алиев. По его словам, документ коснётся всех сфер сотрудничества между государствами, в частности и в области обороны.
Встреча президентов Азербайджана и Турции Ильхама Алиева и Реджепа Эрдогана в Нагорном Карабахе. Фото © ТАСС / Пресс-служба Президента Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган по итогам совместной встречи в Карабахе подписали декларацию о союзнических отношениях и стратегическом партнёрстве.
"Подписанное соглашение имеет историческое значение", — отметил Алиев в разговоре с журналистами после подписания документа.
Декларация коснётся всех сфер сотрудничества между государствами, в частности и в области обороны, подчеркнул азербайджанский лидер. Отмечается, что документ был подписан Алиевым и Эрдоганом "один на один" после завершения переговоров.
Ранее Эрдоган заявил американскому лидеру Джо Байдену о неизменности позиции Турции по С-400. По словам главы республики, у Анкары и Вашингтона нет каких-либо проблем в отношениях, которые нельзя решить посредством диалога.
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