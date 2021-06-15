В Москве задержали полицейского-сутенёра, "крышевавшего" 16-летнюю проститутку

В Москве задержали 27-летнего сержанта линейного отдела МВД аэропорта Внуково по статье о вовлечении несовершеннолетней в занятие проституцией. Страж порядка был "на проценте" у девушки. Об этом Лайфу сообщил источник.

Выяснилось, что мужчина познакомился со студенткой одного из колледжей Москвы в группе одной из соцсетей, где девушка искала себе клиентов. Полицейский предложил ей варианты заработка и стал "менеджером" молодой москвички.

Они составили прайс-лист — полицейский брал 500 рублей за заказ от 3000 рублей и 1000 рублей за заказ от 6000 — и условились назначать встречи клиентам дома либо в их машинах. Впоследствии подросток решил отказаться от такой работы, но испугался шантажа со стороны сержанта полиции.

Правда стала известна, когда девушка пропала, и родители написали заявление. Оперативники, найдя студентку, проверили переписки в её телефоне. Та призналась, что занималась проституцией, а также раскрыла одну из схем, предложенных стражем порядка. Девушка должна была заманивать клиентов в туалет, вести дело к сексу, а после говорить, что несовершеннолетняя. Дальше бы заявлялся полицейский и шантажировал их, угрожая уголовным делом, пояснил наш собеседник.

Полиция задержала подозреваемого. Парень заявил, что на нём висит кредит в 300 тысяч рублей. Мужчина задержан, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.