Китайцы пришли в восторг от ответов Путина в интервью телеканалу NBC

"Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива". Какое хорошее выражение!" — написал один из читателей, прокомментировав момент, когда Путин напомнил журналисту Киру Симмонсу про беспорядки у Капитолия и последовавшие за ними аресты.

Другой читатель сравнил Путина и Джо Байдена во время интервью и отметил, что российский президент выглядит гораздо спокойнее и увереннее, чем "встревоженный и бледный" глава Белого дома. Кто-то из комментаторов раскритиковал американского журналиста, посчитав его поведение не совсем корректным. Один из пользователей выразил мнение, что западные репортёры могут продемонстрировать своё влияние, только рассердив собеседников. При этом все отметили, что, несмотря на острые вопросы, Путин, "как и ожидалось, держался потрясающе".