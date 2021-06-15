Китайцы пришли в восторг от ответов Путина в интервью телеканалу NBC
Один из пользователей Сети сравнил лидеров РФ и США во время бесед с журналистами и отметил, что российский президент выглядит гораздо спокойнее и увереннее, чем "встревоженный и бледный" Байден. Кто-то из комментаторов раскритиковал американского интервьюера, посчитав его поведение не совсем корректным.
Владимир Путин и Кир Симмонс. Фото © Пресс-служба Президента России
Читатели китайского новостного портала "Гуаньча" высоко оценили интервью президента России Владимира Путина американскому телеканалу NBC. Многие пользователи пришли в восторг от прямолинейного стиля российского лидера, также комментаторов восхитил ответ Путина про преследование оппозиции.
"Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива". Какое хорошее выражение!" — написал один из читателей, прокомментировав момент, когда Путин напомнил журналисту Киру Симмонсу про беспорядки у Капитолия и последовавшие за ними аресты.
Другой читатель сравнил Путина и Джо Байдена во время интервью и отметил, что российский президент выглядит гораздо спокойнее и увереннее, чем "встревоженный и бледный" глава Белого дома. Кто-то из комментаторов раскритиковал американского журналиста, посчитав его поведение не совсем корректным. Один из пользователей выразил мнение, что западные репортёры могут продемонстрировать своё влияние, только рассердив собеседников. При этом все отметили, что, несмотря на острые вопросы, Путин, "как и ожидалось, держался потрясающе".
Напомним, это первое за три года интервью Путина американским СМИ. Он назвал текущие отношения России и США худшими за последние годы. Российский лидер также перечислил главные составляющие международных отношений. Он подчеркнул, что в последние годы США в рамках сотрудничества с Россией не демонстрировали этих признаков. Кроме того, Путин не исключил, что разведка США действует против РФ в киберсфере. Президент РФ подчеркнул, что не боится подобных процессов. Глава государства напомнил, что Североатлантический альянс объявил киберпространство боевой территорией.
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