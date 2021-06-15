В московском "Манеже" заработало несколько выставок отечественных и зарубежных фотографов. Мероприятия проходят в рамках международной биеннале "Мода и стиль в фотографии — 2021", а посетить их можно до 28 июля. Продемонстрировать свои работы смогли такие авторы, как Ольга Мичи, Альберта Тибурци, Анастасия Самойлова, Риитта Иконен и Каролин Йорт, а также Вадим Галаганов и Дамир Жукенов.

Так, Ольга Мичи представила свой проект "Уязвимые", рассказывающий о народах Севера, Азии и Африки, сохранивших культуру, традиции которых находятся в причудливом симбиозе с новациями современной европейской цивилизации. А для Альберты Тибурци — культовой итальянской модели и фешен-фотографа — выставка стала первой самостоятельной. С помощью работ проекта "Блестящая эпоха. Итальянская мода 80-х" она показывает зрителям своё понимание красоты.











В свою очередь Анастасия Самойлова через фотографии заставляет трезво взглянуть на вещи и задуматься об ответственности. В проекте "Зона затопления" речь идёт о политиках и девелоперах, которые жизнерадостно призывают поселиться в "раю", беззащитном перед природной стихией.

Финско-норвежский дуэт Рииты Иконен и Каролин Йорт для проекта "Глаза как блюдца", название которого отсылает к сказке Андерсена "Огниво", изучал предания и легенды в пятнадцати странах. Истории рассказывают о том, как человек выживал благодаря умению умилостивить духов и богов, олицетворяющих грозные силы природы. С помощью фотографий они пытаются заставить задуматься о месте людей в мире. А звёздный стилист Вадим Галаганов и фотограф Дамир Жукенов объединились в проекте "Не для всех", чтобы провести визуальное исследование, посвящённое трансформации понятия красоты и поиску идентичности в цифровую эру.