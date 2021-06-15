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От истории моды до бытности этносов: В Москве открылась биеннале "Мода и стиль в фотографии — 2021"

Гости мероприятия смогут через объективы знаменитых авторов увидеть различные народы планеты, а также взгляды на понятие красоты.

15 июня, 13:29
<p>Фото © <a href="https://mymsk.online/uploads/images/2021/6/14/_proekt-422.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Моя Москва"</a></p>

Фото © "Моя Москва"

В московском "Манеже" заработало несколько выставок отечественных и зарубежных фотографов. Мероприятия проходят в рамках международной биеннале "Мода и стиль в фотографии — 2021", а посетить их можно до 28 июля. Продемонстрировать свои работы смогли такие авторы, как Ольга Мичи, Альберта Тибурци, Анастасия Самойлова, Риитта Иконен и Каролин Йорт, а также Вадим Галаганов и Дамир Жукенов.

Так, Ольга Мичи представила свой проект "Уязвимые", рассказывающий о народах Севера, Азии и Африки, сохранивших культуру, традиции которых находятся в причудливом симбиозе с новациями современной европейской цивилизации. А для Альберты Тибурци — культовой итальянской модели и фешен-фотографа — выставка стала первой самостоятельной. С помощью работ проекта "Блестящая эпоха. Итальянская мода 80-х" она показывает зрителям своё понимание красоты.

  • Ольга Мичи. Портрет женщин в традиционных костюмах. Народ акха. Штат Шан, Мьянма
    Ольга Мичи. Портрет женщин в традиционных костюмах. Народ акха. Штат Шан, Мьянма
  • Альберта Тибурци. Съёмка для Рокко Барокко
    Альберта Тибурци. Съёмка для Рокко Барокко
  • Анастасия Самойлова. Строительная площадка в Саут-Бич
    Анастасия Самойлова. Строительная площадка в Саут-Бич
  • Каролин Йорт и Риитта Иконен. Из проекта "Глаза как блюдца"
    Каролин Йорт и Риитта Иконен. Из проекта "Глаза как блюдца"
  • Вадим Галаганов, Дамир Жукенов. Из серии "Не для всех"
    Вадим Галаганов, Дамир Жукенов. Из серии "Не для всех"

Ольга Мичи. Портрет женщин в традиционных костюмах. Народ акха. Штат Шан, Мьянма

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В свою очередь Анастасия Самойлова через фотографии заставляет трезво взглянуть на вещи и задуматься об ответственности. В проекте "Зона затопления" речь идёт о политиках и девелоперах, которые жизнерадостно призывают поселиться в "раю", беззащитном перед природной стихией.

В Москве стартовал форум "История для будущего. Александр Невский"

В Москве стартовал форум "История для будущего. Александр Невский"

Финско-норвежский дуэт Рииты Иконен и Каролин Йорт для проекта "Глаза как блюдца", название которого отсылает к сказке Андерсена "Огниво", изучал предания и легенды в пятнадцати странах. Истории рассказывают о том, как человек выживал благодаря умению умилостивить духов и богов, олицетворяющих грозные силы природы. С помощью фотографий они пытаются заставить задуматься о месте людей в мире. А звёздный стилист Вадим Галаганов и фотограф Дамир Жукенов объединились в проекте "Не для всех", чтобы провести визуальное исследование, посвящённое трансформации понятия красоты и поиску идентичности в цифровую эру.

Ранее Лайф рассказывал о выставке к 800-летию Александра Невского, которая открылась в Новой Третьяковке. Её цель — не только вспомнить одного из величайших героев и полководцев Руси, но и показать связь времён, которую можно ощутить благодаря стараниям художников.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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