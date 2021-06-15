НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Байден вылетел в Женеву на встречу с Путиным

Как ранее рассказывали в Кремле, сам президент РФ отправится в Швейцарию в день саммита.

15 июня, 13:25
<p>Фото © ТАСС / EPA/BENOIT DOPPAGNE / POOL</p>

Фото © ТАСС / EPA/BENOIT DOPPAGNE / POOL

Американский президент Джо Байден вылетел из Брюсселя, где проходил саммит ЕС – США, в Женеву, где 16 июня состоятся его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

В Кремле рассказали, кто будет сопровождать Путина на переговорах с Байденом

В Кремле рассказали, кто будет сопровождать Путина на переговорах с Байденом

Как ранее рассказали в Кремле, сам Владимир Путин вылетит в Швейцарию в день саммита.

Напомним, саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Как стало известно, мероприятие пройдёт на вилле "Ла Гранж". Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы США. Кроме того, для президента РФ это станет первой зарубежной поездкой за последние полтора года. Начало встречи намечено на 14:00 по московскому времени, продлятся переговоры около пяти часов.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Или с нами дружить, или мы покажем, на что способны": Кадыров прокомментировал грядущую встречу Путина и Байдена

сегодня в 11:59

Путин проведёт переговоры с президентом Швейцарии после саммита с Байденом

сегодня в 06:12

ЕС и США будут добиваться более предсказуемых отношений с Россией

сегодня в 13:50

Китайцы пришли в восторг от ответов Путина в интервью телеканалу NBC

сегодня в 13:47

Президент Абхазии назвал вооружённое нападение на россиян преступлением против республики

сегодня в 13:43

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1