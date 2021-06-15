Байден вылетел в Женеву на встречу с Путиным
Как ранее рассказывали в Кремле, сам президент РФ отправится в Швейцарию в день саммита.
Фото © ТАСС / EPA/BENOIT DOPPAGNE / POOL
Американский президент Джо Байден вылетел из Брюсселя, где проходил саммит ЕС – США, в Женеву, где 16 июня состоятся его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.
Как ранее рассказали в Кремле, сам Владимир Путин вылетит в Швейцарию в день саммита.
Напомним, саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Как стало известно, мероприятие пройдёт на вилле "Ла Гранж". Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы США. Кроме того, для президента РФ это станет первой зарубежной поездкой за последние полтора года. Начало встречи намечено на 14:00 по московскому времени, продлятся переговоры около пяти часов.
Встреча Путина и Байдена в Женеве
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