В Кремле рассказали, кто будет сопровождать Путина на переговорах с Байденом

В состав российской делегации, которая отправится в Женеву вместе с президентом Владимиром Путиным, войдут глава МИД Сергей Лавров и его заместитель Сергей Рябков, помощник главы российского государства Юрий Ушаков, представитель Кремля Дмитрий Песков, посол РФ в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба Валерий Герасимов, а также замглавы Администрации Президента РФ Дмитрий Козак и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев.

"Можно сделать вывод, что Украина и Сирия будут в числе вопросов, которые президенты затронут", — рассказал Юрий Ушаков, комментируя состав делегации.