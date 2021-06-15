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В Кремле рассказали, кто будет сопровождать Путина на переговорах с Байденом

Саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Как стало известно, мероприятие пройдёт на вилле "Ла Гранж".

15 июня, 06:11
<p>Фото © ТАСС / Евгений Одиноков / Пресс-служба Президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Евгений Одиноков / Пресс-служба Президента РФ

В состав российской делегации, которая отправится в Женеву вместе с президентом Владимиром Путиным, войдут глава МИД Сергей Лавров и его заместитель Сергей Рябков, помощник главы российского государства Юрий Ушаков, представитель Кремля Дмитрий Песков, посол РФ в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба Валерий Герасимов, а также замглавы Администрации Президента РФ Дмитрий Козак и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев.

"Можно сделать вывод, что Украина и Сирия будут в числе вопросов, которые президенты затронут", — рассказал Юрий Ушаков, комментируя состав делегации.

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Напомним, саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Как стало известно, мероприятие пройдёт на вилле "Ла Гранж". Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы США. Кроме того, для президента РФ это станет первой зарубежной поездкой за последние полтора года.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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