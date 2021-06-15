Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков сообщил журналистам, что смотрит на будущую встречу Владимира Путина и лидера США Джо Байдена с "практическим оптимизмом, но не большим". У него нет уверенности, что будут достигнуты какие-то договорённости. Тем не менее эта встреча "будет, несомненно, полезной".

"Это первая встреча в тяжелейших условиях двусторонних отношений. Думаю, обе стороны понимают, что пора разгребать завалы, которые были созданы", — подчеркнул Ушаков.