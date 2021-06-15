"Пора разгребать завалы": В Кремле поделились ожиданиями от встречи Путина и Байдена
Помощник президента РФ Юрий Ушаков напомнил, что это первые переговоры лидеров "в тяжелейших условиях двусторонних отношений".
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков сообщил журналистам, что смотрит на будущую встречу Владимира Путина и лидера США Джо Байдена с "практическим оптимизмом, но не большим". У него нет уверенности, что будут достигнуты какие-то договорённости. Тем не менее эта встреча "будет, несомненно, полезной".
"Это первая встреча в тяжелейших условиях двусторонних отношений. Думаю, обе стороны понимают, что пора разгребать завалы, которые были созданы", — подчеркнул Ушаков.
Напомним, саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Как стало известно, мероприятие пройдёт на вилле "Ла Гранж". Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы США. Кроме того, для президента РФ это станет первой зарубежной поездкой за последние полтора года.
Комментариев: 0