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"Пора разгребать завалы": В Кремле поделились ожиданиями от встречи Путина и Байдена

Помощник президента РФ Юрий Ушаков напомнил, что это первые переговоры лидеров "в тяжелейших условиях двусторонних отношений".

15 июня, 06:07
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков сообщил журналистам, что смотрит на будущую встречу Владимира Путина и лидера США Джо Байдена с "практическим оптимизмом, но не большим". У него нет уверенности, что будут достигнуты какие-то договорённости. Тем не менее эта встреча "будет, несомненно, полезной".

"Это первая встреча в тяжелейших условиях двусторонних отношений. Думаю, обе стороны понимают, что пора разгребать завалы, которые были созданы", подчеркнул Ушаков.

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Напомним, саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Как стало известно, мероприятие пройдёт на вилле "Ла Гранж". Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы США. Кроме того, для президента РФ это станет первой зарубежной поездкой за последние полтора года.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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