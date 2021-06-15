Переговоры Путина и Байдена будут состоять из трёх частей

Переговоры президентов РФ и США в Женеве будут состоять из трёх частей: сначала Владимир Путин и Джо Байден побеседуют в узком составе (вместе с главой МИД Сергеем Лавровым с российской стороны и госсекретарём Энтони Блинкеном — с американской). Об этом рассказал помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков.

После переговоров в узком составе состоится встреча в широком с перерывом на чай и кофе. Если Путин и Байден выразят желание, то они смогут побеседовать и тет-а-тет.

"Инициатива проведения женевской встречи была проявлена американцами", — добавил Ушаков.

По его словам, Россия предлагала для переговоров несколько мест, включая и Женеву.