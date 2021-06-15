Переговоры Путина и Байдена будут состоять из трёх частей
Если президенты выразят желание, то они смогут побеседовать и тет-а-тет.
Фото © ТАСС / AP / Сергей Ильин / Пресс-служба Президента РФ
Переговоры президентов РФ и США в Женеве будут состоять из трёх частей: сначала Владимир Путин и Джо Байден побеседуют в узком составе (вместе с главой МИД Сергеем Лавровым с российской стороны и госсекретарём Энтони Блинкеном — с американской). Об этом рассказал помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков.
После переговоров в узком составе состоится встреча в широком с перерывом на чай и кофе. Если Путин и Байден выразят желание, то они смогут побеседовать и тет-а-тет.
"Инициатива проведения женевской встречи была проявлена американцами", — добавил Ушаков.
По его словам, Россия предлагала для переговоров несколько мест, включая и Женеву.
Напомним, саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Как стало известно, мероприятие пройдёт на вилле "Ла Гранж". Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы США. Кроме того, для президента РФ это станет первой зарубежной поездкой за последние полтора года.
Комментариев: 0