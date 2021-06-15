В Кремле не исключили, что послы РФ и США вернутся к работе после встречи Путина и Байдена
Возможное возвращение дипломатов в столицы помощник главы российского государства Юрий Ушаков назвал "грандиозным достижением".
Фото © ТАСС / Алексей Зотов
В Кремле выразили надежду, что после встречи Владимира Путина и Джо Байдена послы России и США, которые сейчас отозваны в столицы для консультаций, вернутся к исполнению своих обязанностей. Такое мнение озвучил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
"Есть настрой, что с учётом итогов саммита, если об этом договорятся президенты, послы переместятся, соответственно, туда, где должны работать", — заявил он.
Ушаков предположил, что это может произойти сразу после женевского саммита.
"Складывается впечатление, что послы перепутали место своей работы… Им, видно, нравится — одному в Вашингтоне, другому в Москве консультироваться", — пошутил он на этот счёт.
Возможное возвращение послов в столицы Ушаков назвал "грандиозным достижением".
Напомним, посол РФ Анатолий Антонов прибыл в Москву из США по приглашению 21 марта для консультаций после резонансного интервью американского президента Джо Байдена. Посол США Джон Салливан покинул Россию 22 апреля. Это случилось после того, как МИД РФ объявил ответные меры на санкции США.
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