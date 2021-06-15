В Кремле не исключили, что послы РФ и США вернутся к работе после встречи Путина и Байдена

В Кремле выразили надежду, что после встречи Владимира Путина и Джо Байдена послы России и США, которые сейчас отозваны в столицы для консультаций, вернутся к исполнению своих обязанностей. Такое мнение озвучил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Есть настрой, что с учётом итогов саммита, если об этом договорятся президенты, послы переместятся, соответственно, туда, где должны работать", — заявил он.

Ушаков предположил, что это может произойти сразу после женевского саммита.

"Складывается впечатление, что послы перепутали место своей работы… Им, видно, нравится — одному в Вашингтоне, другому в Москве консультироваться", — пошутил он на этот счёт.

Возможное возвращение послов в столицы Ушаков назвал "грандиозным достижением".