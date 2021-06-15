Ушаков рассказал, какие темы Путин и Байден оставят "на десерт" во время саммита

В настоящий момент согласована не просто повестка дня саммита Россия — США, но и очерёдность вопросов, которые Владимир Путин и Джо Байден будут обсуждать. Об этом рассказал помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

Среди тем — состояние и перспективы развития двусторонних отношений, вопросы стратегической стабильности, информационной безопасности, борьбы с киберпреступностью. Затронут лидеры и проблематику экономического сотрудничества, климат, Арктику.

"На десерт оставлены региональные проблемы (Ближний Восток, Сирия, Ливия, ситуация вокруг иранской ядерной программы, урегулирование в Афганистане, на Корейском полуострове, Нагорный Карабах и другие вопросы)", — сообщил помощник Владимира Путина.

Будет затрагиваться и проблематика незаконных арестов российских граждан по американским запросам в третьих странах, добавил Ушаков. Он также отметил, что президенты могут поднять любую другую тему, в том числе Белоруссию и Украину.

Единственное, что пока остаётся несогласованным ко встрече лидеров двух стран, — итоговые документы. Окончательно решить, будет ли по итогам саммита подписана какая-то декларация, планируется во вторник вечером.