"Или с нами дружить, или мы покажем, на что способны": Кадыров прокомментировал грядущую встречу Путина и Байдена
Президент США должен "остаться человеком" и начать строить дружеские взаимоотношения с Москвой, подчеркнул глава Чечни.
Фото © ТАСС / Елена Афонина
У России есть рычаги воздействия на США, если американцы не захотят налаживать отношения. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в беседе с радио "Комсомольская правда", комментируя предстоящий саммит президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.
"Если наши позиции не будут приняты, то у нас есть рычаг воздействия. Заставим с нами считаться. Россия — великая держава. И наш президент — самый лучший и сильный. По-другому не должно быть. Или с нами дружить, или мы покажем, на что способны", — заявил Кадыров.
По словам главы Чечни, главное, чтобы Джо Байден оставался человеком и строил дружеские отношения с Россией, так как прошлый президент США Дональд Трамп "на ноль свёл" контакты с Москвой.
Напомним, в Кремле ранее выразили надежду, что после встречи Владимира Путина и Джо Байдена послы России и США, которые сейчас отозваны в столицы для консультаций, вернутся к исполнению своих обязанностей.
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