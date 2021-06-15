У России есть рычаги воздействия на США, если американцы не захотят налаживать отношения. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в беседе с радио "Комсомольская правда", комментируя предстоящий саммит президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.

"Если наши позиции не будут приняты, то у нас есть рычаг воздействия. Заставим с нами считаться. Россия — великая держава. И наш президент — самый лучший и сильный. По-другому не должно быть. Или с нами дружить, или мы покажем, на что способны", — заявил Кадыров.

По словам главы Чечни, главное, чтобы Джо Байден оставался человеком и строил дружеские отношения с Россией, так как прошлый президент США Дональд Трамп "на ноль свёл" контакты с Москвой.