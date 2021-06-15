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"Или с нами дружить, или мы покажем, на что способны": Кадыров прокомментировал грядущую встречу Путина и Байдена

Президент США должен "остаться человеком" и начать строить дружеские взаимоотношения с Москвой, подчеркнул глава Чечни.

15 июня, 11:59
<p>Фото © ТАСС / Елена Афонина</p>

Фото © ТАСС / Елена Афонина

У России есть рычаги воздействия на США, если американцы не захотят налаживать отношения. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в беседе с радио "Комсомольская правда", комментируя предстоящий саммит президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.

"Если наши позиции не будут приняты, то у нас есть рычаг воздействия. Заставим с нами считаться. Россия — великая держава. И наш президент — самый лучший и сильный. По-другому не должно быть. Или с нами дружить, или мы покажем, на что способны", — заявил Кадыров.

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По словам главы Чечни, главное, чтобы Джо Байден оставался человеком и строил дружеские отношения с Россией, так как прошлый президент США Дональд Трамп "на ноль свёл" контакты с Москвой.

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Напомним, в Кремле ранее выразили надежду, что после встречи Владимира Путина и Джо Байдена послы России и США, которые сейчас отозваны в столицы для консультаций, вернутся к исполнению своих обязанностей.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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