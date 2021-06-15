Байден намерен обсудить с Путиным освобождение осуждённого в России за шпионаж Уилана

На встрече с президентом России Владимиром Путиным в Женеве американский лидер Джо Байден намерен обсудить вопрос об освобождении американского гражданина Пола Уилана, осуждённого в РФ за шпионаж. Об этом заявил временный поверенный в делах США в РФ Барт Горман.

"Президент США планирует поднять этот важный вопрос перед президентом Путиным на двустороннем американо-российском саммите в Женеве. Пора Полу вернуться домой", — цитирует дипломата пресс-секретарь Посольства США в Москве на страничке в "Твиттере".