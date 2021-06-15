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Байден намерен обсудить с Путиным освобождение осуждённого в России за шпионаж Уилана

Прошлым летом Мосгорсуд приговорил американского гражданина к 16 годам колонии. Он в свою очередь отрицает свою причастность к преступлениям.

15 июня, 07:09
<p>Джо Байден. Фото © ТАСС / ЕРА</p>

Джо Байден. Фото © ТАСС / ЕРА

На встрече с президентом России Владимиром Путиным в Женеве американский лидер Джо Байден намерен обсудить вопрос об освобождении американского гражданина Пола Уилана, осуждённого в РФ за шпионаж. Об этом заявил временный поверенный в делах США в РФ Барт Горман.

"Президент США планирует поднять этот важный вопрос перед президентом Путиным на двустороннем американо-российском саммите в Женеве. Пора Полу вернуться домой", — цитирует дипломата пресс-секретарь Посольства США в Москве на страничке в "Твиттере".

Осуждённый в России за шпионаж Пол Уилан попросил Байдена вернуть его

Осуждённый в России за шпионаж Пол Уилан попросил Байдена вернуть его

Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года при "проведении шпионской акции". У него нашли документы, содержащие гостайну. Американец отрицал свою причастность к шпионажу и утверждал, что он "не агент разведки, а лишь мистер Бин на каникулах". Прошлым летом Мосгорсуд приговорил его к 16 годам колонии.

В Кремле рассказали, кто будет сопровождать Путина на переговорах с Байденом

В Кремле рассказали, кто будет сопровождать Путина на переговорах с Байденом

Напомним, саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Как стало известно, мероприятие пройдёт на вилле "Ла Гранж". Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы США. Кроме того, для президента РФ это станет первой зарубежной поездкой за последние полтора года.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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