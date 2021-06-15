Байден намерен обсудить с Путиным освобождение осуждённого в России за шпионаж Уилана
Прошлым летом Мосгорсуд приговорил американского гражданина к 16 годам колонии. Он в свою очередь отрицает свою причастность к преступлениям.
Джо Байден. Фото © ТАСС / ЕРА
На встрече с президентом России Владимиром Путиным в Женеве американский лидер Джо Байден намерен обсудить вопрос об освобождении американского гражданина Пола Уилана, осуждённого в РФ за шпионаж. Об этом заявил временный поверенный в делах США в РФ Барт Горман.
"Президент США планирует поднять этот важный вопрос перед президентом Путиным на двустороннем американо-российском саммите в Женеве. Пора Полу вернуться домой", — цитирует дипломата пресс-секретарь Посольства США в Москве на страничке в "Твиттере".
Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года при "проведении шпионской акции". У него нашли документы, содержащие гостайну. Американец отрицал свою причастность к шпионажу и утверждал, что он "не агент разведки, а лишь мистер Бин на каникулах". Прошлым летом Мосгорсуд приговорил его к 16 годам колонии.
Напомним, саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Как стало известно, мероприятие пройдёт на вилле "Ла Гранж". Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы США. Кроме того, для президента РФ это станет первой зарубежной поездкой за последние полтора года.
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