Путин проведёт переговоры с президентом Швейцарии после саммита с Байденом

После завершения саммита Россия — США в Женеве Владимир Путин проведёт переговоры со своим швейцарским коллегой Ги Пармеленом. Об этом журналистам сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Ранее Ги Пармелен писал в "Твиттере", что рассчитывает встретиться с российским лидером во время саммита в Женеве. Он заявил, что Швейцария и Россия поддерживают тесные контакты во многих сферах, а также уважительный и качественный диалог.