НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин проведёт переговоры с президентом Швейцарии после саммита с Байденом

Ранее Ги Пармелен писал в "Твиттере", что рассчитывает встретиться с российским лидером во время саммита в Женеве.

15 июня, 06:12
<p>Фото © Getty Images/ Thierry Monasse / Pool/Anadolu Agency, © ТАСС/ Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ</p>

Фото © Getty Images/ Thierry Monasse / Pool/Anadolu Agency, © ТАСС/ Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

После завершения саммита Россия — США в Женеве Владимир Путин проведёт переговоры со своим швейцарским коллегой Ги Пармеленом. Об этом журналистам сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Ранее Ги Пармелен писал в "Твиттере", что рассчитывает встретиться с российским лидером во время саммита в Женеве. Он заявил, что Швейцария и Россия поддерживают тесные контакты во многих сферах, а также уважительный и качественный диалог.

"Слава богу, не было Интернета": Экс-глава протокола Кремля сравнил саммиты с США 1985 и 2021 годов

"Слава богу, не было Интернета": Экс-глава протокола Кремля сравнил саммиты с США 1985 и 2021 годов

Напомним, Швейцария примет саммит российского и американского лидеров, встреча Путина и Байдена состоится в Женеве 16 июня. Мероприятие пройдёт на вилле "Ла Гранж". Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы США. Кроме того, для президента РФ это станет первой зарубежной поездкой за последние полтора года.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Кремле рассказали, кто будет сопровождать Путина на переговорах с Байденом

сегодня в 06:11

В Кремле рассказали, во сколько стартуют переговоры Путина и Байдена

сегодня в 06:05

В Кремле не исключили, что послы РФ и США вернутся к работе после встречи Путина и Байдена

сегодня в 06:10

Ушаков рассказал, какие темы Путин и Байден оставят "на десерт" во время саммита

сегодня в 06:09

"Пора разгребать завалы": В Кремле поделились ожиданиями от встречи Путина и Байдена

сегодня в 06:07

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1