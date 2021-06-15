Путин проведёт переговоры с президентом Швейцарии после саммита с Байденом
Ранее Ги Пармелен писал в "Твиттере", что рассчитывает встретиться с российским лидером во время саммита в Женеве.
Фото © Getty Images/ Thierry Monasse / Pool/Anadolu Agency, © ТАСС/ Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ
После завершения саммита Россия — США в Женеве Владимир Путин проведёт переговоры со своим швейцарским коллегой Ги Пармеленом. Об этом журналистам сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Ранее Ги Пармелен писал в "Твиттере", что рассчитывает встретиться с российским лидером во время саммита в Женеве. Он заявил, что Швейцария и Россия поддерживают тесные контакты во многих сферах, а также уважительный и качественный диалог.
Напомним, Швейцария примет саммит российского и американского лидеров, встреча Путина и Байдена состоится в Женеве 16 июня. Мероприятие пройдёт на вилле "Ла Гранж". Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы США. Кроме того, для президента РФ это станет первой зарубежной поездкой за последние полтора года.
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