По мнению министра иностранных дел Незалежной Дмитрия Кулебы, условиями запуска газопровода "Северный поток – 2" должны быть "деоккупация украинских территорий и энергетическая безопасность страны". В этой связи он предложил "обменять" газопровод на Крым. Член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с Лайфом прокомментировал слова главы украинского внешнеполитического ведомства, заявив, что таким образом Киев "подыгрывает западным хозяевам".

"Ну, это его точка зрения, но ведь он ещё и условия какие-то выдвигает! Понятно, что Украина подыгрывает своим западным хозяевам в этом вопросе — и прежде всего американцам. Они бы очень не хотели запуска "Северного потока – 2", потому что всегда рады стравливанию России с Украиной, а ещё продвигают свой сжиженный газ", — сказал нам Цеков.

Член Совфеда предположил, что данное заявление привязано к "Крымской платформе", которая состоится в августе этого года, "чтобы была хоть какая-то тема для обсуждения". При этом он подчеркнул, что "платить Украине мы не будем", о чём в своё время "чётко сказал президент Путин". Цеков также отметил, что выдвинутое Кулебой предложение — "абсолютно ненормальная постановка вопроса", хотя "для представителей западной политической верхушки и самой Украины" ненормальность является "характерным явлением и чертой их менталитета".

"Бундестаг сейчас проявляет больше разумности в ряде политических вопросов. Крым и "Северный поток – 2" — вещи совершенно несопоставимые. Да и как можно сравнивать вопрос жизни миллиона людей, которые проживают на полуострове, с запуском газопровода?" — возмутился политик.

Как ранее сообщал Лайф, Киев захотел услышать предложения о компенсации за "Северный поток – 2". Там вновь подчеркнули, что решение американских властей снизить санкционное давление на оператора Nord Stream 2 AG "стало разочарованием" для страны.