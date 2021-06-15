НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Подыгрывают западным хозяевам": В СФ назвали ненормальность чертой менталитета украинцев после предложения обменять "Северный поток – 2" на Крым

Парламентарии возмущены сравнением несопоставимых вещей, ведь Киевом буквально был поставлен "вопрос жизни миллиона людей, проживающих на конкретной территории".

15 июня, 11:38
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

По мнению министра иностранных дел Незалежной Дмитрия Кулебы, условиями запуска газопровода "Северный поток – 2" должны быть "деоккупация украинских территорий и энергетическая безопасность страны". В этой связи он предложил "обменять" газопровод на Крым. Член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с Лайфом прокомментировал слова главы украинского внешнеполитического ведомства, заявив, что таким образом Киев "подыгрывает западным хозяевам".

"Ну, это его точка зрения, но ведь он ещё и условия какие-то выдвигает! Понятно, что Украина подыгрывает своим западным хозяевам в этом вопросе — и прежде всего американцам. Они бы очень не хотели запуска "Северного потока – 2", потому что всегда рады стравливанию России с Украиной, а ещё продвигают свой сжиженный газ", — сказал нам Цеков.

Депутат ГД назвал "полным абсурдом" предложение Киева "обменять" "Северный поток – 2" на Крым

Депутат ГД назвал "полным абсурдом" предложение Киева "обменять" "Северный поток – 2" на Крым

Член Совфеда предположил, что данное заявление привязано к "Крымской платформе", которая состоится в августе этого года, "чтобы была хоть какая-то тема для обсуждения". При этом он подчеркнул, что "платить Украине мы не будем", о чём в своё время "чётко сказал президент Путин". Цеков также отметил, что выдвинутое Кулебой предложение — "абсолютно ненормальная постановка вопроса", хотя "для представителей западной политической верхушки и самой Украины" ненормальность является "характерным явлением и чертой их менталитета".

"Бундестаг сейчас проявляет больше разумности в ряде политических вопросов. Крым и "Северный поток – 2" — вещи совершенно несопоставимые. Да и как можно сравнивать вопрос жизни миллиона людей, которые проживают на полуострове, с запуском газопровода?" — возмутился политик.

В Бундестаге назвали "чушью несусветной" предложение Украины "обменять" "Северный поток – 2" на Крым

В Бундестаге назвали "чушью несусветной" предложение Украины "обменять" "Северный поток – 2" на Крым

Как ранее сообщал Лайф, Киев захотел услышать предложения о компенсации за "Северный поток – 2". Там вновь подчеркнули, что решение американских властей снизить санкционное давление на оператора Nord Stream 2 AG "стало разочарованием" для страны.

Госдума сочла странным требование Киева о компенсациях за "Северный поток – 2"

Госдума сочла странным требование Киева о компенсациях за "Северный поток – 2"

Отметим, что ещё совсем недавно глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что завершение строительства газопровода "Северный поток – 2" якобы может привести к началу полномасштабной войны. По его мнению, российское завершение данного проекта будет означать, что "пророссийская позиция продвигается за счёт Запада".

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Совфеде назвали ничтожной идею Киева обложить крымчан налогами

сегодня в 07:59

"Тема поднята, обсуждается": В Совфеде оценили готовность Минтруда изучить предложения по четырёхдневной рабочей неделе

27 мая, 11:32

"Или с нами дружить, или мы покажем, на что способны": Кадыров прокомментировал грядущую встречу Путина и Байдена

сегодня в 11:59

"Спутник V" эффективнее остальных вакцин в борьбе с "индийским" штаммом ковида

сегодня в 12:22

Очевидцы сняли, как муж Ксении Бородиной развлекается с экс-звездой "Дома-2" после слухов о разводе

сегодня в 12:21

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1