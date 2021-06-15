Депутат ГД назвал "полным абсурдом" предложение Киева "обменять" "Северный поток – 2" на Крым

Россия не продаёт суверенитет, свободу, территории и тем более своих граждан, подчеркнул парламентарий Михаил Шеремет. По его словам, подобные заявления Украины говорят лишь о её деградации.

Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет назвал "полным абсурдом" заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы об обмене "Северного потока – 2" на Крым.

"Подобные рассуждения и условия — это полный абсурд. Такое ощущение, что киевские власти живут в параллельном измерении", — заявил Шеремет в беседе с РИА "Новости".

Россия не продаёт суверенитет, свободу, территории и тем более своих граждан, подчеркнул депутат. Он отметил, что горе-политикам из Незалежной следует "зарубить себе это на носу". Шеремет также считает, что подобные заявления Киева лишь говорят о деградации Украины.