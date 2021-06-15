Депутат ГД назвал "полным абсурдом" предложение Киева "обменять" "Северный поток – 2" на Крым
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Россия не продаёт суверенитет, свободу, территории и тем более своих граждан, подчеркнул парламентарий Михаил Шеремет. По его словам, подобные заявления Украины говорят лишь о её деградации.
Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет назвал "полным абсурдом" заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы об обмене "Северного потока – 2" на Крым.
"Подобные рассуждения и условия — это полный абсурд. Такое ощущение, что киевские власти живут в параллельном измерении", — заявил Шеремет в беседе с РИА "Новости".
Россия не продаёт суверенитет, свободу, территории и тем более своих граждан, подчеркнул депутат. Он отметил, что горе-политикам из Незалежной следует "зарубить себе это на носу". Шеремет также считает, что подобные заявления Киева лишь говорят о деградации Украины.
Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности приступить к переговорам по поводу компенсации стране, связанной с запуском "Северного потока – 2". После назвал два "условия", при которых газопровод "Северный поток – 2" можно будет эксплуатировать. Лайф сообщал, что Госдума сочла странным требование Киева о компенсации.
Проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Вместе с тем в США не исключили возобновления недавно отменённых санкций против газопровода, поскольку считают, что с его запуском Украина станет "заложником" России в ситуации с газом. Также в Германии призвали Москву сохранить транзит энергоресурсов через Незалежную.