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Депутат ГД назвал "полным абсурдом" предложение Киева "обменять" "Северный поток – 2" на Крым

Россия не продаёт суверенитет, свободу, территории и тем более своих граждан, подчеркнул парламентарий Михаил Шеремет. По его словам, подобные заявления Украины говорят лишь о её деградации.

15 июня, 08:53
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет назвал "полным абсурдом" заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы об обмене "Северного потока – 2" на Крым.

"Подобные рассуждения и условия — это полный абсурд. Такое ощущение, что киевские власти живут в параллельном измерении", — заявил Шеремет в беседе с РИА "Новости".

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Россия не продаёт суверенитет, свободу, территории и тем более своих граждан, подчеркнул депутат. Он отметил, что горе-политикам из Незалежной следует "зарубить себе это на носу". Шеремет также считает, что подобные заявления Киева лишь говорят о деградации Украины.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности приступить к переговорам по поводу компенсации стране, связанной с запуском "Северного потока – 2". После назвал два "условия", при которых газопровод "Северный поток – 2" можно будет эксплуатировать. Лайф сообщал, что Госдума сочла странным требование Киева о компенсации.

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Проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Вместе с тем в США не исключили возобновления недавно отменённых санкций против газопровода, поскольку считают, что с его запуском Украина станет "заложником" России в ситуации с газом. Также в Германии призвали Москву сохранить транзит энергоресурсов через Незалежную.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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