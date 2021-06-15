Известная артистка Ольга Бузова расплакалась в эфире "Матча ТВ" после вопроса спортивного комментатора Дмитрия Губерниева о коньке по утрам, потому что попыталась уйти от ответа с помощью своей излюбленной манипуляции — слёз. Таким мнением с Лайфом поделилась физиономист Светлана Филатова.

"Тут два способа уйти от ответа. Сначала она расплакалась — это её излюбленный приём. И вторая манипуляция — перевести стрелки на то, какой он [Губерниев] плохой, какой он "не мужчина", какое он "дно" и так далее. То есть получается, по сути, на вопрос-то она не ответила, она не сказала: "А с чего вы вообще это взяли?" Не было удивления на лице. <...> Она взяла вообще всё, что сказал Дмитрий, и попыталась провести две манипуляции, тем самым прокололась по полной программе", — отметила эксперт.

По словам Филатовой, такая реакция может говорить о том, что артистке знакомо то, о чём сказал телеведущий, и это имеет место быть в её жизни. Бузова испугалась и растерялась после вопроса, а обычно, если невиновному человеку предъявят какие-либо обвинения, он начнёт опровергать их и как минимум удивится.

При этом физиономист подчеркнула, что вопрос Губерниева изначально был манипуляцией, ведь он задал его таким образом, что сразу предполагается, что все знают о пагубной привычке артистки пить по утрам.