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"Прокололась по полной программе": Физиономист назвала причины истерики Бузовой после вопроса Губерниева о коньяке

По словам эксперта, и спортивный комментатор, и артистка использовали манипуляции, однако у певицы они были менее успешными. Специалист подчеркнула, что телеведущая так и не ответила на вопрос.

15 июня, 08:43
<p>Скриншот © <a href="https://www.youtube.com/watch?v=5UdcJw0frxM&ab_channel=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%A2%D0%92" target="_blank" rel="noopener noreferrer">YouTube / "Матч ТВ"</a></p>

Скриншот © YouTube / "Матч ТВ"

Известная артистка Ольга Бузова расплакалась в эфире "Матча ТВ" после вопроса спортивного комментатора Дмитрия Губерниева о коньке по утрам, потому что попыталась уйти от ответа с помощью своей излюбленной манипуляции — слёз. Таким мнением с Лайфом поделилась физиономист Светлана Филатова.

"Тут два способа уйти от ответа. Сначала она расплакалась — это её излюбленный приём. И вторая манипуляция — перевести стрелки на то, какой он [Губерниев] плохой, какой он "не мужчина", какое он "дно" и так далее. То есть получается, по сути, на вопрос-то она не ответила, она не сказала: "А с чего вы вообще это взяли?" Не было удивления на лице. <...> Она взяла вообще всё, что сказал Дмитрий, и попыталась провести две манипуляции, тем самым прокололась по полной программе", — отметила эксперт.

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По словам Филатовой, такая реакция может говорить о том, что артистке знакомо то, о чём сказал телеведущий, и это имеет место быть в её жизни. Бузова испугалась и растерялась после вопроса, а обычно, если невиновному человеку предъявят какие-либо обвинения, он начнёт опровергать их и как минимум удивится.

При этом физиономист подчеркнула, что вопрос Губерниева изначально был манипуляцией, ведь он задал его таким образом, что сразу предполагается, что все знают о пагубной привычке артистки пить по утрам.

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Напомним, инцидент случился во время прямого эфира на телеканале "Матч ТВ", куда Бузова была приглашена для обсуждения игры российской сборной на Евро-2020. Губерниев спросил певицу о футболе и сразу же начал её перебивать. В ходе разговора на повышенных тонах ведущий уточнил у артистки, перестала ли она "пить коньяк по утрам". Позже комментатор извинился перед Бузовой, отметив, что надеялся на иронию гостьи. По его словам, он не ожидал, что "невинный вопрос о взаимоотношениях Карлсона и Фрёкен Бок вызовет слёзы".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко

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