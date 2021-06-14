





Вопрос воссоединения Дженифер Лопес и Бена Аффлека в последнее время мучил поклонников неизвестностью, фанатам оставались только догадки и намёки на восстановление отношений бывших в 2003 году женихом и невестой знаменитостей. И вот наконец папарацци застали пару за самым настоящим поцелуем — это равно официальному объявлению союза Беннифер 2.0. "Ну наконец-то!" — пишет журнал Page Six, публикуя фото с жаркого ужина в ресторане Nobu в Малибу.

Довольны и дети американской актрисы, танцовщицы и певицы — 13-летние Макс и Эмме, они тоже присутствуют на звёздном ужине, подходят к паре и показывают им что-то на своих гаджетах, пишет издание. Атмосферу семейного собрания явно подогревают и тёплые отношения, сложившиеся ещё много лет назад между Беном и мамой Дженнифер, которая взволнована возобновившимся романом дочери и очень грустила, когда звёзды расстались. К слову о расставаниях — слухи о Беннифер 2.0 появились сразу после разрыва дивы с женихом Алексом Родригесом в марте этого года.