"Ну наконец-то!": Джей Ло и Бен Аффлек застигнуты папарацци за поцелуем
После долгих томлений в неизвестности поклонники считают такой жаркий ужин в Малибу достаточным доказательством того, что звёзды действительно снова вместе.
Фото © pagesix.com
Вопрос воссоединения Дженифер Лопес и Бена Аффлека в последнее время мучил поклонников неизвестностью, фанатам оставались только догадки и намёки на восстановление отношений бывших в 2003 году женихом и невестой знаменитостей. И вот наконец папарацци застали пару за самым настоящим поцелуем — это равно официальному объявлению союза Беннифер 2.0. "Ну наконец-то!" — пишет журнал Page Six, публикуя фото с жаркого ужина в ресторане Nobu в Малибу.
Довольны и дети американской актрисы, танцовщицы и певицы — 13-летние Макс и Эмме, они тоже присутствуют на звёздном ужине, подходят к паре и показывают им что-то на своих гаджетах, пишет издание. Атмосферу семейного собрания явно подогревают и тёплые отношения, сложившиеся ещё много лет назад между Беном и мамой Дженнифер, которая взволнована возобновившимся романом дочери и очень грустила, когда звёзды расстались. К слову о расставаниях — слухи о Беннифер 2.0 появились сразу после разрыва дивы с женихом Алексом Родригесом в марте этого года.
Ранее Лайф писал, что Дженнифер Лопес рассталась с женихом за несколько месяцев до свадьбы. Пара была в отношениях четыре года. Точная причина разрыва пока не известна, однако не исключено, что всему виной измена спортсмена со своей помощницей Маргарит. Согласно другой версии, которую приводят зарубежные СМИ, Родригес устал от постоянных съёмок и гастролей Дженнифер и охладел к ней.
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