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Крупнейшие банки России должны к 1 июля подключиться к системе быстрых платежей, заявили в ЦБ

На данный момент к СБП подключено 10 из 12 крупнейших банков, отметила глава Центробанка Набиуллина, выразив надежду, что отстающие кредитные организации "смогут выдержать сроки".

15 июня, 08:34
<p>Фото © ТАСС / Семён Лиходеев</p>

Фото © ТАСС / Семён Лиходеев

До 1 июля текущего года все крупнейшие российские банки должны быть подключены к сервисам системы быстрых платежей (СБП). Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

"К 1 июля все системно значимые банки должны подключиться к этому сервису", — сказала председатель ЦБ, выступая на заседании в Госдуме.

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На данный момент к СБП подключено 10 из 12 крупнейших банков, отметила Набиуллина. По её словам, Центробанк рассчитывает, что отстающие кредитные организации "смогут выдержать сроки".

Ранее Лайф рассказывал, что Центробанк ввёл минимальный лимит для переводов через систему быстрых платежей. Регулятор отметил, что сейчас некоторые банки занижают лимиты на объём переводов через эту систему.

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Путин призвал крупнейшие банки подключиться к системе быстрых платежей уже к 1 июля

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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