Крупнейшие банки России должны к 1 июля подключиться к системе быстрых платежей, заявили в ЦБ

До 1 июля текущего года все крупнейшие российские банки должны быть подключены к сервисам системы быстрых платежей (СБП). Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

"К 1 июля все системно значимые банки должны подключиться к этому сервису", — сказала председатель ЦБ, выступая на заседании в Госдуме.

На данный момент к СБП подключено 10 из 12 крупнейших банков, отметила Набиуллина. По её словам, Центробанк рассчитывает, что отстающие кредитные организации "смогут выдержать сроки".