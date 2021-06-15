В России за сутки выявили свыше 14 тысяч новых случаев коронавируса

В России за минувшие сутки выявлено 14 185 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Это больше, чем количество выздоровевших.

Как отмечается, у 15% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 8597 человек, скончалось 379. Больше всего заразившихся коронавирусной инфекцией зафиксировано в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ выявили 5 236 593 случая заражения CoViD-19.

"За весь период выписано по выздоровлении в России 4 818 244 человека. За весь период в России умерло 127 180 человек", — отмечается в сообщении штаба.