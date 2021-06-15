В России за сутки выявили свыше 14 тысяч новых случаев коронавируса
Прирост числа заболевших в относительном выражении составил 0,27%. От болезни вылечилось 8597 человек, общее число выздоровевших от ковида достигло 4 818 244.
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В России за минувшие сутки выявлено 14 185 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Это больше, чем количество выздоровевших.
Как отмечается, у 15% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 8597 человек, скончалось 379. Больше всего заразившихся коронавирусной инфекцией зафиксировано в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.
Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ выявили 5 236 593 случая заражения CoViD-19.
"За весь период выписано по выздоровлении в России 4 818 244 человека. За весь период в России умерло 127 180 человек", — отмечается в сообщении штаба.
Лайф писал, что ряд регионов России вслед за Москвой вернули коронавирусные ограничения. Так, жителей ХМАО в возрасте от 65 лет, не сделавших прививку, обязали находиться дома. А в Бурятии, например, закрыли все парки, скверы, бассейны, а также спа-салоны. Вместе с тем власти Приморья открывают два дополнительных госпиталя.
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